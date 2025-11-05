„Nem elég szép az arcod” – megalázó élményeiről vallott Sydney Sweeney

A most 28 éves színésznő a Live with Kelly and Mark című amerikai talkshow-ban mesélt arról, hogy mindössze 16 éves volt, amikor egy casting rendező kegyetlen megjegyzést tett rá. Sydney Sweeney szerint a férfi azt mondta neki, hogy műtesse meg az arcát, írja a Daily Mail.
Ez nem éppen az, amit egy tini hallani szeretne egy meghallgatáson”
– mesélte a szépséges színésznő, aki szerint ez csak egy volt a sok „borzalmas meghallgatási élmény” közül, amiken át kellett esnie, mire eljutott a világhírnévig.
Sydney Sweeney elárulta, mi megy a kulisszák mögött
A színésznő kendőzetlenül beszélt arról, hogy Hollywood nem az az álomgyár, aminek kívülről látszik.
Volt, hogy a casting director épp chipset evett, miközben próbáltam elmondani a szövegemet. Máskor azt mondták, hogy nem elég szép az arcom, vagy nem elég különleges a megjelenésem. Tizenhat évesen ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tízszer annyiszor fogsz nemet kapni, mint igent. Ezért fontos, hogy tudd, ki vagy valójában”
– magyarázta Sydney, aki hozzátette, hogy az évek alatt megtanulta kezelni az elutasítást.
13 kilót hízott új filmje kedvéért
Sweeney legújabb filmje, a Christy, egy életrajzi sportdráma, amelyben az egykori profi bokszoló, Christy Martin életét alakítja. A színésznő a szerep kedvéért 13 kilót szedett magára, amiért külön táplálkozási tanácsadóval, edzővel és boksztrénerrel dolgozott.
Folyamatosan ettem. Fehérjeturmixokat, mogyoróvajas szendvicseket, milkshake-eket... közben annyit edzettem, hogy mindent elégettem. Nehéz volt fenntartani a súlyt”
– mesélte a Variety-nek.
A film rendezője David Michod, a szereplők között pedig olyan nevek tűnnek fel, mint Ben Foster, Merritt Wever és Katy O’Brian. A Christy november 7-én kerül a mozikba.
A kritikusok lehúzták a filmet
Bár a film megjelenése előtt hatalmas várakozás övezte, a kritikusok vegyesen fogadták. A BBC Culture mindössze két csillagot adott, mondván:„Lehetetlen elfelejteni, hogy ő Sydney Sweeney. A film klisés, és a színésznő saját hírneve elnyomja a karaktert.” A Telegraph szintén két csillagot adott: „Sydney izmos átalakulása sem menti meg a filmet. Az Eufória-sztár mindent belead, de a kiszámítható történet cserben hagyja.”
Ennek ellenére több kritikus is elismerte, hogy Sweeney „a lehetőségekhez mérten a maximumot hozta ki a szerepből”, és hiteles alakítást nyújtott. A Rotten Tomatoes oldalon a film 69%-os kritikusi értékelést kapott, a nézői pontszám pedig még nem ismert.
Sydney Sweeney úgy érzi, minden nehézség és kritika ellenére megtalálta a helyét a szakmában.
Boldog vagyok, hogy Christy története eljutott a világ elé. Ő igazi harcos volt – a ringben és azon kívül is”
– magyarázta a színésznő, aki mostanra Hollywood egyik legkeresettebb fiatal sztárja.
Rosszul sült el a titkos randevúja
