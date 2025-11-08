Nem tud leállni az idősebb pasikkal: Sydney Sweeney párkapcsolatai mögött komoly ok húzódik

A Sydney Sweeney körüli érdeklődés nemcsak a karrierje miatt hatalmas, hanem a magánélete miatt is. A Euphoria sztárja hosszú éveken át egy másik, szintén idősebb férfival, Jonathan Davinóval élt együtt, akivel közös produkciós céget is alapított — majd 2025-ben szakítottak. Most pedig a 44 éves Scooter Braun oldalán látták, ami újra felkorbácsolta a vitát: vajon miért vonzódik a fiatal nők egy része az idősebb férfiakhoz? – írja a DailyMail.
A szexológus Sofie Roos szerint a korkülönbség a kapcsolatokban nem feltétlenül a hatalomról vagy a pénzről szól. „Sokan az érzelmi stabilitást, biztonságot és érettséget keresik, amit egy idősebb férfi nyújthat” — mondta a szakértő a Daily Mailnek.
Hozzátette: ez nem feltétlenül trauma következménye, sokszor egyszerűen arról van szó, hogy valaki a saját korosztályánál érettebb, és nem talál kompatibilis partnert a saját generációjában.
Miért vonzódhat Sydney Sweeney az idősebb férfiakhoz?
A szakértők szerint Sydney Sweeney gyermekkori tapasztalatai — szülei válása, pénzügyi nehézségek — tudat alatt is befolyásolhatják, kiben látja meg a biztonságot. Roos úgy fogalmazott: „Ha valaki fiatalon kénytelen volt felelősséget vállalni, később vágyhat egy olyan kapcsolatra, ahol végre ő lehet a gondoskodott, nem a gondoskodó.”
Más szakértők, például Dr. Sabrina Romanoff, azt hangsúlyozzák, hogy az idősebb férfi–fiatal nő kapcsolat nem feltétlenül egyenlőtlen. „A közhiedelemmel ellentétben sok ilyen kapcsolat a kölcsönös tiszteleten és érzelmi kompatibilitáson alapul” — mondta.
Sydney Sweeney ráadásul a maga 40 millió dolláros vagyonával aligha szorul bárkire — tehát a motiváció nem az anyagi függőségben keresendő.
Mikor egészséges egy nagy korkülönbségű kapcsolat?
A szakértők szerint a kulcs a kölcsönös kommunikáció és egyensúly. Egy egészséges kapcsolatban mindkét fél meghallgatja a másikat, tiszteletben tartja a határokat és közösen tervez a jövőre. A probléma akkor kezdődik, amikor az életkor „eszközzé” válik a hatalomgyakorlásban — például az idősebb fél irányítani akarja a fiatalabbat.
Sweeney esete sokakat megoszt, de a pszichológusok szerint nem szabad ítélkezni. Az érzelmi dinamika bonyolult, és a kívülállók csak a felszínt látják. Ahogy Roos fogalmazott: „Nem az életkor számít, hanem az, hogyan bánnak egymással.”
Sydney Sweeney leszámol a szexszimbólum szereppel – képek
Fény, csillogás, vörös szőnyeg – és egy címke, amitől nehéz szabadulni. Sydney Sweeney, a szőke szépség most először beszélt arról, mit gondol arról, hogy Hollywood szexszimbólumaként emlegetik. A színésznő szerint a külső csillogás mögött egészen más valóság rejtőzik.
Sydney Sweeney olyat mutatott, amit még korábban soha
Sydney Sweeney ugyanis ezúttal nem bombasztikus külsejével, hanem egy drámai alakítással fogja megörvendeztetni rajongóit az Éden című thrillerében. Az új előzetesében rá sem lehet ismerni Sydney Sweeney-re.