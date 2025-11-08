Nem tud leállni az idősebb pasikkal: Sydney Sweeney párkapcsolatai mögött komoly ok húzódik

A Sydney Sweeney körüli érdeklődés nemcsak a karrierje miatt hatalmas, hanem a magánélete miatt is. A Euphoria sztárja hosszú éveken át egy másik, szintén idősebb férfival, Jonathan Davinóval élt együtt, akivel közös produkciós céget is alapított — majd 2025-ben szakítottak. Most pedig a 44 éves Scooter Braun oldalán látták, ami újra felkorbácsolta a vitát: vajon miért vonzódik a fiatal nők egy része az idősebb férfiakhoz? – írja a DailyMail.

Sydney Sweeney ismét a figyelem középpontjában a szerelmi élete miatt Fotó: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szexológus Sofie Roos szerint a korkülönbség a kapcsolatokban nem feltétlenül a hatalomról vagy a pénzről szól. „Sokan az érzelmi stabilitást, biztonságot és érettséget keresik, amit egy idősebb férfi nyújthat” — mondta a szakértő a Daily Mailnek.

Hozzátette: ez nem feltétlenül trauma következménye, sokszor egyszerűen arról van szó, hogy valaki a saját korosztályánál érettebb, és nem talál kompatibilis partnert a saját generációjában.

Miért vonzódhat Sydney Sweeney az idősebb férfiakhoz?

A szakértők szerint Sydney Sweeney gyermekkori tapasztalatai — szülei válása, pénzügyi nehézségek — tudat alatt is befolyásolhatják, kiben látja meg a biztonságot. Roos úgy fogalmazott: „Ha valaki fiatalon kénytelen volt felelősséget vállalni, később vágyhat egy olyan kapcsolatra, ahol végre ő lehet a gondoskodott, nem a gondoskodó.”

Más szakértők, például Dr. Sabrina Romanoff, azt hangsúlyozzák, hogy az idősebb férfi–fiatal nő kapcsolat nem feltétlenül egyenlőtlen. „A közhiedelemmel ellentétben sok ilyen kapcsolat a kölcsönös tiszteleten és érzelmi kompatibilitáson alapul” — mondta.

Sydney Sweeney ráadásul a maga 40 millió dolláros vagyonával aligha szorul bárkire — tehát a motiváció nem az anyagi függőségben keresendő.

Mikor egészséges egy nagy korkülönbségű kapcsolat?

A szakértők szerint a kulcs a kölcsönös kommunikáció és egyensúly. Egy egészséges kapcsolatban mindkét fél meghallgatja a másikat, tiszteletben tartja a határokat és közösen tervez a jövőre. A probléma akkor kezdődik, amikor az életkor „eszközzé” válik a hatalomgyakorlásban — például az idősebb fél irányítani akarja a fiatalabbat.