Szexi, testhez simuló ruhában jelent meg a GQ-gálán Sydney Sweeney

A 28 éves amerikai színésznőt egyszerre érte szakmai kudarc, reklámkampány körüli politikai vita és az új kapcsolat miatti kritika az elmúlt hetekben. Sydney Sweeney azonban a GQ-gálán az erős kisugárzásával azt közvetítette, hogy leperegnek róla a bírálatok.
Sydney Sweeney a Los Angeles-i GQ Men of the Year gálán úgy jelent meg, mintha egyetlen kritikát sem hallott volna meg a közelmúltból. Fekete, testhez simuló ruhát, erős szemsminket és chokert viselt. Az egész megjelenése azt sugallta, hogy nincs miért védekeznie, felvállalja magát. A fotósok szinte egész este csak őt pásztázták, írta meg a Sun.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 13: Sydney Sweeney attends 2025 GQ Men of the Year on November 13, 2025 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for GQ/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sydney Sweeney vadítóan szexin jelent meg a GQ-gálán, ezzel is azt bizonyítva, hogy nem érdeklik a kritikák – Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney nem érzi kudarcnak a bokszolós filmjét

A figyelem nem véletlen: Sweeney napokkal korábban adott interjút a GQ-nak, ahol az új filmjéről, a Christy című bokszos életrajzi ihletésű főszerepéről is beszélt. 

A várakozások ellenére a mozi az Egyesült Államokban csupán 1,3 millió dollárral nyitott, ami Hollywoodban gyakorlatilag bukásnak számít.

A színésznő mégsem mutatott csalódottságot. Ahelyett, hogy magyarázkodott volna, inkább a film érzelmi súlyáról és a személyes elkötelezettségéről beszélt — és úgy tűnik, nem szeretné kizárólag a bevételi adatok alapján megítélni a munkáját.

A farmeres reklám körüli vita tovább gyűrűzik

A GQ-interjú legnehezebb pillanata akkor jött el, amikor a riporter rátért az American Eagle farmerkampányra, amelynek szlogenje („good jeans”) online-vitát váltott ki. Többen úgy vélték, hogy a reklám a „jó génekre” utaló, fehér felsőbbrendűséget hirdető iróniával játszik.

Amikor lesz olyan ügy, amiről beszélni akarok, majd hallani fogják. Most csináltam egy farmerreklámot. Minden nap farmert hordok

– magyarázta higgadtan Sweeney, aki szürreálisnak nevezte Donald Trump amerikai elnök dicséretét, aki „a valaha volt legforróbb reklámnak” nevezte a kampányt.

Sweeney körül azonban jelenleg látványosan megoszlanak a vélemények Hollywoodban. Egyes kollégák kiállnak mellette, Zendaya viszont állítólag egy ideje nem beszél vele, ami a következő Euphoria széria promócióját is veszélyeztetheti. De a legsúlyosabb szavakat Ruby Rose használta, aki korábban szerepet kapott volna a Christy-ben. A színésznő szerint Sweeney kretén, pszichopata, aki tönkretette a filmet.

Új szerelem, régi botrányok

A nyomás csak nőtt a jelenleg legszexisebbnek tartott színésznőn, amikor kiderült, hogy Sweeney együtt van Scooter Braunnal, akit Taylor Swift és rajongói régóta keményen kritizálnak. A kapcsolat sokaknál újabb kérdéseket vetett fel arról, kivel és miért jön össze a színésznő.

A színésznő már korábban jelezte, a kritikák kedvéért sem kíván megváltozni. Egy alkalommal egy olyan pólóban jelent meg, amelyen ez állt:

„Sorry for having great tits and correct opinions”, azaz "Bocsánat, hogy nagy melleim és korrekt véleményem van."

A mostani gálán mutatott energikus, határozott fellépése pedig mintha pontosan ezt a hozzáállást erősítené: Sydney Sweeney nem szeretné, ha a körülötte zajló botrányok határoznák meg a pályáját. A jelek szerint ő maga alakítja a saját történetét — és egyelőre úgy tűnik, ezt a szerepet kifejezetten élvezi.

Sydney Sweeney-t titkos randin fotózták le

Az Origón is beszámoltunk róla, hogy a világ legszexibbnek tartott színésznőjét Montecitóban kapták lencsevégre, amint egy romantikus bringatúrán vett részt a pasijával. Sydney Sweeney láthatóan teljes természetességgel vállalja fel Scooter Braunnal való kapcsolatát, amely egyre komolyabbnak tűnik.

Vér, izzadság és könnyek – ez volt eddig Sydney Sweeney legkeményebb szerepe

A fiatal sztár új oldalát mutatja meg a Christy című filmben, amiben valódi bokszmeccseket vív. Sydney Sweeney szerint az ökölvívás segített neki megérteni a saját küzdelmeit is.

 

