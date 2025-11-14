Szexi, testhez simuló ruhában jelent meg a GQ-gálán Sydney Sweeney

Sydney Sweeney a Los Angeles-i GQ Men of the Year gálán úgy jelent meg, mintha egyetlen kritikát sem hallott volna meg a közelmúltból. Fekete, testhez simuló ruhát, erős szemsminket és chokert viselt. Az egész megjelenése azt sugallta, hogy nincs miért védekeznie, felvállalja magát. A fotósok szinte egész este csak őt pásztázták, írta meg a Sun.

Sydney Sweeney vadítóan szexin jelent meg a GQ-gálán, ezzel is azt bizonyítva, hogy nem érdeklik a kritikák – Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney nem érzi kudarcnak a bokszolós filmjét

A figyelem nem véletlen: Sweeney napokkal korábban adott interjút a GQ-nak, ahol az új filmjéről, a Christy című bokszos életrajzi ihletésű főszerepéről is beszélt.

A várakozások ellenére a mozi az Egyesült Államokban csupán 1,3 millió dollárral nyitott, ami Hollywoodban gyakorlatilag bukásnak számít.

A színésznő mégsem mutatott csalódottságot. Ahelyett, hogy magyarázkodott volna, inkább a film érzelmi súlyáról és a személyes elkötelezettségéről beszélt — és úgy tűnik, nem szeretné kizárólag a bevételi adatok alapján megítélni a munkáját.

A farmeres reklám körüli vita tovább gyűrűzik

A GQ-interjú legnehezebb pillanata akkor jött el, amikor a riporter rátért az American Eagle farmerkampányra, amelynek szlogenje („good jeans”) online-vitát váltott ki. Többen úgy vélték, hogy a reklám a „jó génekre” utaló, fehér felsőbbrendűséget hirdető iróniával játszik.

Amikor lesz olyan ügy, amiről beszélni akarok, majd hallani fogják. Most csináltam egy farmerreklámot. Minden nap farmert hordok

– magyarázta higgadtan Sweeney, aki szürreálisnak nevezte Donald Trump amerikai elnök dicséretét, aki „a valaha volt legforróbb reklámnak” nevezte a kampányt.

Sweeney körül azonban jelenleg látványosan megoszlanak a vélemények Hollywoodban. Egyes kollégák kiállnak mellette, Zendaya viszont állítólag egy ideje nem beszél vele, ami a következő Euphoria széria promócióját is veszélyeztetheti. De a legsúlyosabb szavakat Ruby Rose használta, aki korábban szerepet kapott volna a Christy-ben. A színésznő szerint Sweeney kretén, pszichopata, aki tönkretette a filmet.

Új szerelem, régi botrányok

A nyomás csak nőtt a jelenleg legszexisebbnek tartott színésznőn, amikor kiderült, hogy Sweeney együtt van Scooter Braunnal, akit Taylor Swift és rajongói régóta keményen kritizálnak. A kapcsolat sokaknál újabb kérdéseket vetett fel arról, kivel és miért jön össze a színésznő.