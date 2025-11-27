Sydney Sweeney pornóskarrierbe kezd? – szexi képek

Sydney Sweeney karaktere az Eufória új évadában olyan pályára sodródik, amely alapjaiban forgatja fel a sorozat világát. Cassie egyre távolabb kerül korábbi ártatlan imázsától, és egy rejtett OnlyFans-modellkedés válik a történet központi elemévé – számolt be a marca.com.
Sydney Sweeney OnlyFans-oldalt csinált?
Az új évadban Cassie egyre jobban eltávolodik saját korábbi önképétől, miközben az Omelete értesülései szerint felnőtt tartalomgyártóvá válik. A hangsúly eltolódik a középiskolai tematikától, és a történet a felnőttlét árnyaltabb konfliktusaira koncentrál. A sztár által játszott szerep így új, merészebb tónust kap.
Természetesen nem maga Sydney Sweeney, hanem Cassie kezd OnlyFanst. A karakter egy fotózás közben bukik le, ahol szexi, „Playboy-nyuszis” beállításban készít tartalmat, ami az egész történetszálat új irányba fordítja.
A fordulat csúcspontja akkor érkezik el, amikor Nate – Cassie jegyese – véletlenül szemtanúja lesz a titkos fotózásnak. A jelenet alapjaiban rengeti meg kapcsolatukat, és visszafordíthatatlan következményekkel jár a sorozat további cselekményére nézve. A szituáció ezzel még inkább ráirányítja a figyelmet Sydney Sweeney szerepének új konfliktusaira.
Sydney Sweeney leszámol a szexszimbólum szereppel
Fény, csillogás, vörös szőnyeg – és egy címke, amitől nehéz szabadulni. Sydney Sweeney, a szőke szépség most először beszélt arról, mit gondol arról, hogy Hollywood szexszimbólumaként emlegetik.
Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak
Hollywood legszexibb sztárja most minden eddiginél merészebb oldalát villantotta meg. Sydney Sweeney az, akitől a rajongók csak egyet akarnak: még többet látni belőle.