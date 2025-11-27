Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon a Liverpool edzője a megszégyenítő vereség után?

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney pornóskarrierbe kezd? – szexi képek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Eufória közelgő harmadik évada új, feszültséggel teli fordulatot hoz Cassie történetében. Sydney Sweeney karaktere egy titkos OnlyFans-profillal bonyolódik a sorozat világában.
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney karaktere az Eufória új évadában olyan pályára sodródik, amely alapjaiban forgatja fel a sorozat világát. Cassie egyre távolabb kerül korábbi ártatlan imázsától, és egy rejtett OnlyFans-modellkedés válik a történet központi elemévé – számolt be a marca.com.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 13: Sydney Sweeney attends 2025 GQ Men of the Year on November 13, 2025 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for GQ/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sydney Sweeney Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney OnlyFans-oldalt csinált?

Az új évadban Cassie egyre jobban eltávolodik saját korábbi önképétől, miközben az Omelete értesülései szerint felnőtt tartalomgyártóvá válik. A hangsúly eltolódik a középiskolai tematikától, és a történet a felnőttlét árnyaltabb konfliktusaira koncentrál. A sztár által játszott szerep így új, merészebb tónust kap.

Természetesen nem maga Sydney Sweeney, hanem Cassie kezd OnlyFanst. A karakter egy fotózás közben bukik le, ahol szexi, „Playboy-nyuszis” beállításban készít tartalmat, ami az egész történetszálat új irányba fordítja.

US actress Sydney Sweeney attends Variety's 2025 Power Of Women at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, California on October 29, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A fordulat csúcspontja akkor érkezik el, amikor Nate – Cassie jegyese – véletlenül szemtanúja lesz a titkos fotózásnak. A jelenet alapjaiban rengeti meg kapcsolatukat, és visszafordíthatatlan következményekkel jár a sorozat további cselekményére nézve. A szituáció ezzel még inkább ráirányítja a figyelmet Sydney Sweeney szerepének új konfliktusaira.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a custom Miu Miu dress arrives at the 2025 AFI (American Film Institute) Fest Presented By Canva - Premiere Of Black Bear's 'Christy' held at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

