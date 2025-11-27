Sydney Sweeney pornóskarrierbe kezd? – szexi képek

Sydney Sweeney karaktere az Eufória új évadában olyan pályára sodródik, amely alapjaiban forgatja fel a sorozat világát. Cassie egyre távolabb kerül korábbi ártatlan imázsától, és egy rejtett OnlyFans-modellkedés válik a történet központi elemévé – számolt be a marca.com.

Sydney Sweeney OnlyFans-oldalt csinált?

Az új évadban Cassie egyre jobban eltávolodik saját korábbi önképétől, miközben az Omelete értesülései szerint felnőtt tartalomgyártóvá válik. A hangsúly eltolódik a középiskolai tematikától, és a történet a felnőttlét árnyaltabb konfliktusaira koncentrál. A sztár által játszott szerep így új, merészebb tónust kap.

Természetesen nem maga Sydney Sweeney, hanem Cassie kezd OnlyFanst. A karakter egy fotózás közben bukik le, ahol szexi, „Playboy-nyuszis” beállításban készít tartalmat, ami az egész történetszálat új irányba fordítja.

A fordulat csúcspontja akkor érkezik el, amikor Nate – Cassie jegyese – véletlenül szemtanúja lesz a titkos fotózásnak. A jelenet alapjaiban rengeti meg kapcsolatukat, és visszafordíthatatlan következményekkel jár a sorozat további cselekményére nézve. A szituáció ezzel még inkább ráirányítja a figyelmet Sydney Sweeney szerepének új konfliktusaira.

Sydney Sweeney leszámol a szexszimbólum szereppel

Fény, csillogás, vörös szőnyeg – és egy címke, amitől nehéz szabadulni. Sydney Sweeney, a szőke szépség most először beszélt arról, mit gondol arról, hogy Hollywood szexszimbólumaként emlegetik.

