Hatalmasat villantott Sydney Sweeney – félrecsúszott a bugyija

Sydney Sweeney és Scooter Braun láthatóan nagyon odavannak egymásért, jet-skizés közben is elválaszthatatlanok voltak. Sweeney mosolyogva pattant a járműre, Braun pedig végig mellette maradt, miközben a társaság a 13 millió dolláros vízparti villa partján lazított – írja a Daily Mail.

Sydney Sweeney

Fotó: Twitter/@Cinescoop7

A külföldi lapok szerint Sweeney-ék kapcsolata gyorsan elmélyült, a bennfentesek pedig azt mondják, „forró és intenzív” a románc. A két sztárt először a nyáron hozták hírbe, miután Sweeney szakított korábbi vőlegényével.

A pár azóta többször mutatkozott együtt, de továbbra is igyekeznek visszafogottan kezelni a nyilvánosságot, annak ellenére, hogy egyre több közös fotó erősíti meg: komolyra fordulhatott köztük a dolog.

Sydney Sweeney az OnlyFans-on

Az Eufória közelgő harmadik évada új, feszültséggel teli fordulatot hoz Cassie történetében.