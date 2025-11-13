Így még nem láttuk Sydney Sweeney-t: titkos randin fotózták le

A sztárvilág új kedvenc álompárja, Sydney Sweeney és Scooter Braun kedden reggel ismét Montecitóban tűnt fel egy romantikus, könnyed bringarandi közben. A páros Jeannine’s Bakery & Restaurant felé tekerve jókedvűen beszélgetett, majd eperrel és muffinokkal indították a napot – írja a PageSix.

Sydney Sweeney és Scooter Braun összebújva sétáltak New Yorkban, a Bryant Parknál

Fotó: Northfoto/TheImageDirect.com

A reggeli alatt végig mosolyogtak és nevetgéltek, láthatóan teljesen komfortosan mozogva egymás társaságában. Az Euphoria sztárja barna pulóvert, farmersortot és sportcipőt viselt, míg Braun fehér hosszú ujjút, zöld rövidnadrágot és baseballsapkát.

Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata egyre komolyabb

A reggeli után elektromos bringákon a híres Lotusland botanikus kert felé vették az irányt. Bár a kert zárva volt a Veterans Day miatt, a pár mégis kapott egy privát, egyórás túrát — ami sokak szerint arra utal, mennyire VIP-elbánásban részesülnek.

A meghitt randi után visszatekerték magukat Braun 39 millió dolláros montecitói villájába, ahol a nap további részét kettesben töltötték. A szerelmesek az elmúlt hetekben nem rejtőzködnek: New Yorkban Central Parkban csókolóztak, korábban pedig Sweeney szüleivel is közös dupla randira mentek.

Bennfentesek szerint a kapcsolat már rég nem laza ismerkedés. Több forrás is megerősítette, hogy a sztármenedzser „nagyon komolyan” érdeklődik a színésznő iránt, és a kapcsolat „teljes gőzzel előre” halad.

