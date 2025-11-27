Hírlevél

Ördögien dögös! Sydney Sweeney szexi fotói kiszivárogtak a medence mellől

A floridai hétvége igazi forró pillanatokat tartogatott a színésznő számára. Sydney Sweeney szexi fehér fürdőruhában mutatta meg dögös alakját, miközben barátai társaságában pihent. A róla készült privát fotók szinte azonnal felrobbantották az internetet.
Sydney Sweeney ismét magára irányította a figyelmet, amikor merész fehér fürdőruhában jelent meg floridai otthonának medencéjénél. A szexi színésznő Shaun Braun társaságában élvezte a hétvégi lazítást, és a képeken jól látszik, milyen felszabadultan töltötte az időt. A sztár egy pillanatra sem takargatta formás alakját, miközben barátaival és a zenei mogullal együtt pihent a medence partján.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 13: Sydney Sweeney attends 2025 GQ Men of the Year on November 13, 2025 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for GQ/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney fehér fürdőruhás pillanatai felrobbantották a netet

A színésznő dögös, mélyen dekoltált egyberészes fehér fürdőruhában tűnt fel a medencénél, ahol fekete napszemüveggel sétálgatott a víz körül. A szexi színésznő alakját eredetileg csak párja, Shaun Braun láthatta volna, de a fotós által készült képek napvilágra kerültek. A sztár felszabadult hangulatban élvezte a napsütést, és minden mozdulata laza eleganciát sugárzott.

A felvételeken Sydney Sweeney és Braun együtt pihennek, majd a medencébe is bemennek, hogy lehűtsék magukat a floridai melegben. Látható, ahogy szorosan összebújva pancsolnak, incselkednek, majd a színésznő egy közeli kék felfújható matrac felé úszik. Más képeken barátok társaságában dobálnak egymásnak egy kék-fehér strandlabdát a Summerland Key-i villában.

Miután véget ért a közös medencézés, a sztár kimászott a vízből, és egy farmer shortot kapott magára. A rövidnadrágban is ugyanolyan természetes és magabiztos volt, mint a fürdőruhában, és a képek alapján látható, hogy remekül érezte magát a társasággal töltött hétvégén – írja a New York Post.

Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

Hollywood legszexibb sztárja most minden eddiginél merészebb oldalát villantotta meg. Sydney Sweeney az, akitől a rajongók csak egyet akarnak: még többet látni belőle.

 

