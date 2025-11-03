Sydney Sweeney titkos randevúja rosszul sült el

A Eufória sztárját, Sydney Sweeney-t egy titokzatos éjszakai randevún kapták lencsevégre Santa Monicában. A fiatal színésznő a híres Giorgio Baldi étteremben vacsorázott barátaival, majd diszkréten távozott egy fekete autóval, amely néhány utcával később megállt – itt már volt vőlegénye, Jonathan Davino várta.

Sydney Sweeney önbizalommal és eleganciával villantott áttetsző ruhában a Variety Power of Women eseményen

Fotó: Variety via Getty Images/Gilbert Flores

A két híresség röviden beszélgetett, de a barátságos hangulat hamar vitába fordult. Egy forrás szerint Sydney Sweeney hangosan összeveszett Davinóval, és arra kérte, hagyja békén. A jelenet után a színésznő láthatóan feldúltan távozott – számol be a Daily Mail.

Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata

A találkozó előtt már több forrás is arról számolt be, hogy a színésznő romantikus kapcsolatban áll a zenei menedzser Scooter Braunnal.

A hírek szerint a kapcsolatuk egyre komolyabb, és a közeljövőben akár az összeköltözés is szóba kerülhet.

Sweeney és Braun állítólag a nyáron ismerkedtek meg Jeff Bezos és Lauren Sánchez olaszországi esküvőjén, és azóta többször látták őket együtt Los Angelesben és Lake Tahoe-nál. Barátaik szerint a kapcsolatuk „intenzív és őszinte”, a színésznő családja pedig örül az új románcnak.

A Sydney Sweeney és Jonathan Davino közti szakításról márciusban érkeztek az első hírek, miután többéves kapcsolatuk után különváltak. Davino filmproducerként dolgozik, és korábban eljegyezte a színésznőt, ám az esküvőre végül nem került sor.

Sydney Sweeney áttetsző ruhája többet mutatott, mint amennyit takart

A Variety Power of Women gálán minden szem Sydney Sweeneyre szegeződött. A színésznő áttetsző, ezüst ruhájában és új, világosszőke frizurájával egyszerre sugárzott eleganciát és merészséget. A vörös szőnyegen magabiztosan vonult, és a reflektorfényt egyértelműen ő uralta. A közönséget nemcsak megjelenésével, hanem szavaival is lenyűgözte – egy interjúban ugyanis különleges részleteket osztott meg aktuális munkájáról.

Sydney Sweeney őszintén vallott: elege van a szexszimbólum szerepből

Nemrégiben Sydney Sweeney egészen új oldalát mutatta meg a rajongóknak. A színésznő most először szólalt meg arról, hogyan viszonyul ahhoz, hogy Hollywood szexszimbólumaként emlegetik. Őszintén beszélt arról, hogy a csillogás mögött valójában kemény munka és önelfogadás áll. Szavai sokak számára inspirálóak lehetnek, hiszen nemcsak a szépségről, hanem a belső erőről is üzent. Legújabb szerepében pedig épp ez a bátorság és hitelesség mutatkozik meg.