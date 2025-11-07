Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány? – szexi képek

A Hollywood egyik legkeresettebb fiatal színésznőjének tartott Sydney Sweeney most a James Bond-univerzum kapujában állhat. Egyre több forrás szerint a színésznő lehet az új Bond-lány az Amazon MGM Studios készülő filmjében. Bár Sweeney óvatosan fogalmazott, rajongói már most el tudják képzelni a 007-es világában.

Szexi Bond-lány születne Sydney Sweeney segítségével

Sydney Sweeney lesz az új Bond-lány?

A találgatások nyár elején kezdődtek, amikor kiszivárgott, hogy az Amazon MGM Studios több fiatal színésznőt is mérlegel a következő Bond-film női főszerepére. Sydney Sweeney neve az elsők között merült fel. A Variety magazin interjújában megkérdezték erről, de a sztár csak ennyit mondott:

Nem tudom.

Hozzátette, hogy nem követ minden Bond-hírt, de mindig is rajongott a legendás kém történeteiért.

A hírek szerint Jeff Bezos és Denis Villeneuve rendező is érdeklődött a színésznő iránt.

Villeneuve „rendkívül tehetségesnek” nevezte Sweeney-t, és kiemelte, hogy különösen vonzó a fiatalabb generációk számára. A pletykák szerint megjelenése – sportos, mégis klasszikusan nőies – tökéletesen illene a modern Bond-nő szerepéhez.

A Bond-franchise új korszakát a készítők a fiatalabb közönség felé nyitással képzelik el.

Sweeney az interjúban azt mondta, a döntése a forgatókönyv minőségétől függne, de hozzátette: Akár James Bondként is el tudná képzelni magát – olvasható a Yahoo.com oldalán megjelent írásban.

Sydney Sweeney: filmek és botrányok

Sydney Sweeney ismertté vált az Eufória sorozatban nyújtott szerepével. Fontos szerepet kapott a Fehér Lótusz első évadában is. A sztárról egy hihetetlen botrány is kiderült a napokban! Egy szupertitkos randija nem úgy sült el, ahogy azt bárki is várta volna. Ráadásul egykori vőlegényével találkozott.