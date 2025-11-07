Hírlevél

Kreml

Putyin leválthatja Lavrovot? Hihetetlenül aljas hisztériakeltés indult el a Nyugaton

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány? – szexi képek

A sztár körül egyre erősebbek a pletykák, miszerint ő lehet az új Bond-lány. Sydney Sweeney egy friss interjúban reagált a találgatásokra, és nem is zárta ki a lehetőséget.
Sydney SweeneyBond-lányJames BondszínésznőJames Bond-filmeksztár

A Hollywood egyik legkeresettebb fiatal színésznőjének tartott Sydney Sweeney most a James Bond-univerzum kapujában állhat. Egyre több forrás szerint a színésznő lehet az új Bond-lány az Amazon MGM Studios készülő filmjében. Bár Sweeney óvatosan fogalmazott, rajongói már most el tudják képzelni a 007-es világában.

Sydney Sweeney, SydneySweeney, amerikai színésznő, átlátszó, ruha, átlátszó ruha, átlátszóruha, 2025
Szexi Bond-lány születne Sydney Sweeney segítségével
Fotó: Variety via Getty Images/Gilbert Flores

Sydney Sweeney lesz az új Bond-lány?

A találgatások nyár elején kezdődtek, amikor kiszivárgott, hogy az Amazon MGM Studios több fiatal színésznőt is mérlegel a következő Bond-film női főszerepére. Sydney Sweeney neve az elsők között merült fel. A Variety magazin interjújában megkérdezték erről, de a sztár csak ennyit mondott: 

Nem tudom.

Hozzátette, hogy nem követ minden Bond-hírt, de mindig is rajongott a legendás kém történeteiért.

US actress Sydney Sweeney attends Variety's 2025 Power Of Women at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, California on October 29, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Sydney Sweeney szexizik Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A hírek szerint Jeff Bezos és Denis Villeneuve rendező is érdeklődött a színésznő iránt.

Villeneuve „rendkívül tehetségesnek” nevezte Sweeney-t, és kiemelte, hogy különösen vonzó a fiatalabb generációk számára. A pletykák szerint megjelenése – sportos, mégis klasszikusan nőies – tökéletesen illene a modern Bond-nő szerepéhez.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a custom Miu Miu dress arrives at the 2025 AFI (American Film Institute) Fest Presented By Canva - Premiere Of Black Bear's 'Christy' held at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Valaki nagyon elragadó ma! Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A Bond-franchise új korszakát a készítők a fiatalabb közönség felé nyitással képzelik el.

Sweeney az interjúban azt mondta, a döntése a forgatókönyv minőségétől függne, de hozzátette: Akár James Bondként is el tudná képzelni magát – olvasható a Yahoo.com oldalán megjelent írásban.

US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Édes mosoly és dús ... Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney: filmek és botrányok

Sydney Sweeney ismertté vált az Eufória sorozatban nyújtott szerepével. Fontos szerepet kapott a Fehér Lótusz első évadában is. A sztárról egy hihetetlen botrány is kiderült a napokban! Egy szupertitkos randija nem úgy sült el, ahogy azt bárki is várta volna. Ráadásul egykori vőlegényével találkozott.

 

