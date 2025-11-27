Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Megdöbbentő!

Michael Schumacher családja súlyos döntést hozott a legendás pilótával kapcsolatban

csecsemő

Újra terjed a viktoriánus kori betegség: a kisbabákat fenyegeti

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aggasztóan terjed egy „viktoriánus kori” betegség: a szamárköhögés újra felütötte a fejét, és a szakértők szerint az oltás elutasítása még nagyobb veszélybe sodorja a csecsemőket. A szamárköhögés ráadásul halálos áldozatokat is követelt, ami világszerte riasztó figyelmeztetés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csecsemőköhögésjárványlégszomj

A szamárköhögés globális visszatérése olyan betegségre hívja fel a figyelmet, amelyről sokan hitték, hogy már a múlté. A baktérium által okozott fertőzés most azonban ismét erőre kapott, részben a csökkenő átoltottság, részben pedig a járványos időszak alatt visszaesett immunitás miatt. A legfrissebb jelentések szerint Kentucky államban három oltatlan csecsemő vesztette életét, és az ottani fertőzésszám tízéves csúcsra emelkedett – írja a Daily Star

szamárköhögés
Újra támad a szamárköhögés, már halálos áldozatai vannak
Fotó: Unsplash

Riasztó adatok: gyorsan nő a fertőzöttek száma

Eddig 566 szamárköhögéses esetet jelentettek Kentuckyban, ami a legtöbb a 2012-es járvány óta. A legtragikusabb, hogy a három elhunyt csecsemő egyike sem kapta meg az oltást.
Egy helyi gyermekgyógyász, dr. Kristina Bryant szerint a helyzet súlyosbodik: korábban két, most pedig egy harmadik kisbaba is meghalt a betegség következtében.

Nemcsak az USA érintett:

Angliában több mint 14 ezer esetet igazoltak 2024-ben, ami 1600%-os növekedés az előző évhez képest.

A szakértők szerint a fertőzés ciklikusan visszatér 3–5 évente, de most a járvány utáni gyenge immunitás és a csökkenő oltási hajlandóság is erősíti a terjedést.

Szamárköhögés tünetei – sokszor náthaként indul

A szamárköhögés eleinte könnyen összetéveszthető egy egyszerű megfázással:

  • orrfolyás
  • torokfájás
  • enyhe köhögés

Egy hét elteltével azonban súlyosabb tünetek jelentkezhetnek:

  • hosszan tartó, rohamokban jelentkező köhögés
  • jellegzetes „húzó”, sípoló légvétel
  • légszomj, elszürkülés csecsemőknél
  • vastag váladék felköhögése, akár hányással

A köhögés hetekig–hónapokig is elhúzódhat, a legkisebbeknél pedig könnyen életveszélyessé válhat.

Miért különösen veszélyes a szamárköhögés a babákra?

A 12 hónaposnál fiatalabb csecsemők esetében nagyobb a kockázata:

  • légzési nehézségeknek
  • tüdőgyulladásnak
  • kiszáradásnak
  • görcsrohamoknak

Emiatt sok esetben kórházi kezelésre van szükség, különösen a 6 hónap alatti kisbabáknál.

Mit tehetünk? – így előzhető meg a fertőzés terjedése

A szakértők szerint az egyetlen hatékony védelem az oltás.
Az NHS tisztifőorvosa hangsúlyozta:

  • a várandós nők oltása kulcsfontosságú, mert így a baba már születése után védettebb,
  • a csecsemőknek időben kell megkapniuk a kötelező oltásokat,
  • az oltottság hiánya nemcsak a gyereket, hanem a környezetében élőket is veszélyezteti.

A betegség korai szakaszában antibiotikum adható, ami csökkenti a fertőzés továbbadásának esélyét, de a tüneteket már nem feltétlenül rövidíti le.

Rohamokkal járó betegség miatt figyelmeztetnek a szakemberek

A szamárköhögés újra jelen van Magyarországon, és Heves vármegyében is regisztráltak beteget. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményéből kiderül, hogy összesen három személynél állapították meg szeptemberben szamárköhögést.

Szamárköhögés miatt tavaly meghalt két csecsemő Magyarországon 

A betegség súlyos köhögőrohamokat vált ki, ami a babáknál légzésleállást okozhat. Védőoltás csak két hónapos kortól adható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!