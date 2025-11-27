Újra terjed a viktoriánus kori betegség: a kisbabákat fenyegeti

A szamárköhögés globális visszatérése olyan betegségre hívja fel a figyelmet, amelyről sokan hitték, hogy már a múlté. A baktérium által okozott fertőzés most azonban ismét erőre kapott, részben a csökkenő átoltottság, részben pedig a járványos időszak alatt visszaesett immunitás miatt. A legfrissebb jelentések szerint Kentucky államban három oltatlan csecsemő vesztette életét, és az ottani fertőzésszám tízéves csúcsra emelkedett – írja a Daily Star.
Riasztó adatok: gyorsan nő a fertőzöttek száma
Eddig 566 szamárköhögéses esetet jelentettek Kentuckyban, ami a legtöbb a 2012-es járvány óta. A legtragikusabb, hogy a három elhunyt csecsemő egyike sem kapta meg az oltást.
Egy helyi gyermekgyógyász, dr. Kristina Bryant szerint a helyzet súlyosbodik: korábban két, most pedig egy harmadik kisbaba is meghalt a betegség következtében.
Nemcsak az USA érintett:
Angliában több mint 14 ezer esetet igazoltak 2024-ben, ami 1600%-os növekedés az előző évhez képest.
A szakértők szerint a fertőzés ciklikusan visszatér 3–5 évente, de most a járvány utáni gyenge immunitás és a csökkenő oltási hajlandóság is erősíti a terjedést.
Szamárköhögés tünetei – sokszor náthaként indul
A szamárköhögés eleinte könnyen összetéveszthető egy egyszerű megfázással:
- orrfolyás
- torokfájás
- enyhe köhögés
Egy hét elteltével azonban súlyosabb tünetek jelentkezhetnek:
- hosszan tartó, rohamokban jelentkező köhögés
- jellegzetes „húzó”, sípoló légvétel
- légszomj, elszürkülés csecsemőknél
- vastag váladék felköhögése, akár hányással
A köhögés hetekig–hónapokig is elhúzódhat, a legkisebbeknél pedig könnyen életveszélyessé válhat.
Miért különösen veszélyes a szamárköhögés a babákra?
A 12 hónaposnál fiatalabb csecsemők esetében nagyobb a kockázata:
- légzési nehézségeknek
- tüdőgyulladásnak
- kiszáradásnak
- görcsrohamoknak
Emiatt sok esetben kórházi kezelésre van szükség, különösen a 6 hónap alatti kisbabáknál.
Mit tehetünk? – így előzhető meg a fertőzés terjedése
A szakértők szerint az egyetlen hatékony védelem az oltás.
Az NHS tisztifőorvosa hangsúlyozta:
- a várandós nők oltása kulcsfontosságú, mert így a baba már születése után védettebb,
- a csecsemőknek időben kell megkapniuk a kötelező oltásokat,
- az oltottság hiánya nemcsak a gyereket, hanem a környezetében élőket is veszélyezteti.
A betegség korai szakaszában antibiotikum adható, ami csökkenti a fertőzés továbbadásának esélyét, de a tüneteket már nem feltétlenül rövidíti le.
Rohamokkal járó betegség miatt figyelmeztetnek a szakemberek
A szamárköhögés újra jelen van Magyarországon, és Heves vármegyében is regisztráltak beteget. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményéből kiderül, hogy összesen három személynél állapították meg szeptemberben szamárköhögést.
Szamárköhögés miatt tavaly meghalt két csecsemő Magyarországon
A betegség súlyos köhögőrohamokat vált ki, ami a babáknál légzésleállást okozhat. Védőoltás csak két hónapos kortól adható.