Újra terjed a viktoriánus kori betegség: a kisbabákat fenyegeti

A szamárköhögés globális visszatérése olyan betegségre hívja fel a figyelmet, amelyről sokan hitték, hogy már a múlté. A baktérium által okozott fertőzés most azonban ismét erőre kapott, részben a csökkenő átoltottság, részben pedig a járványos időszak alatt visszaesett immunitás miatt. A legfrissebb jelentések szerint Kentucky államban három oltatlan csecsemő vesztette életét, és az ottani fertőzésszám tízéves csúcsra emelkedett – írja a Daily Star.

Újra támad a szamárköhögés, már halálos áldozatai vannak

Fotó: Unsplash

Riasztó adatok: gyorsan nő a fertőzöttek száma

Eddig 566 szamárköhögéses esetet jelentettek Kentuckyban, ami a legtöbb a 2012-es járvány óta. A legtragikusabb, hogy a három elhunyt csecsemő egyike sem kapta meg az oltást.

Egy helyi gyermekgyógyász, dr. Kristina Bryant szerint a helyzet súlyosbodik: korábban két, most pedig egy harmadik kisbaba is meghalt a betegség következtében.

Nemcsak az USA érintett:

Angliában több mint 14 ezer esetet igazoltak 2024-ben, ami 1600%-os növekedés az előző évhez képest.

A szakértők szerint a fertőzés ciklikusan visszatér 3–5 évente, de most a járvány utáni gyenge immunitás és a csökkenő oltási hajlandóság is erősíti a terjedést.

Szamárköhögés tünetei – sokszor náthaként indul

A szamárköhögés eleinte könnyen összetéveszthető egy egyszerű megfázással:

orrfolyás

torokfájás

enyhe köhögés

Egy hét elteltével azonban súlyosabb tünetek jelentkezhetnek:

hosszan tartó, rohamokban jelentkező köhögés

jellegzetes „húzó”, sípoló légvétel

légszomj, elszürkülés csecsemőknél

vastag váladék felköhögése, akár hányással

A köhögés hetekig–hónapokig is elhúzódhat, a legkisebbeknél pedig könnyen életveszélyessé válhat.

Miért különösen veszélyes a szamárköhögés a babákra?

A 12 hónaposnál fiatalabb csecsemők esetében nagyobb a kockázata:

légzési nehézségeknek

tüdőgyulladásnak

kiszáradásnak

görcsrohamoknak

Emiatt sok esetben kórházi kezelésre van szükség, különösen a 6 hónap alatti kisbabáknál.

Mit tehetünk? – így előzhető meg a fertőzés terjedése

A szakértők szerint az egyetlen hatékony védelem az oltás.

Az NHS tisztifőorvosa hangsúlyozta:

a várandós nők oltása kulcsfontosságú, mert így a baba már születése után védettebb,

a csecsemőknek időben kell megkapniuk a kötelező oltásokat,

az oltottság hiánya nemcsak a gyereket, hanem a környezetében élőket is veszélyezteti.

A betegség korai szakaszában antibiotikum adható, ami csökkenti a fertőzés továbbadásának esélyét, de a tüneteket már nem feltétlenül rövidíti le.