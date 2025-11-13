Szarajevói emberszafari: gazdag turisták fizettek gyerekek megöléséért

Felfoghatatlan történet rázta meg Olaszországot és Boszniát egyaránt. A milánói ügyészség vizsgálatot indított azok ellen a tehetős olasz turisták ellen, akik a kilencvenes évek elején részt vettek a szarajevói ember szafarin — egy olyan „turisztikai programban”, ahol emberekre lehetett lőni a boszniai háború idején – írja a DailyMail.

A szarajevói ember szafari borzalmait ma is vizsgálják — olasz turisták is részt vehettek a civilek elleni vérengzésben. Fotó: ANDRE LUIS ALVES / ANADOLU

A szarajevói ember szafari története: amikor a háborúból véres vadászat lett

A gyanú szerint a résztvevők 70 000 és 88 000 font, azaz nagyjából 33–41 millió forint közötti összeget fizettek a Boszniai Szerb Hadsereg tagjainak, hogy a várost körülvevő hegyekből lövöldözhessenek civilekre. A legmegdöbbentőbb állítás szerint a gyermekek megöléséért még magasabb árat számoltak fel.

A botrány a Sarajevo Safari című, 2022-es dokumentumfilm után robbant ki, amelyben túlélők és hírszerzők beszéltek arról, hogy külföldiek érkeztek „hétvégi mesterlövésznek”.

A filmben megszólaló tanúk szerint olasz, szlovén és más nyugati állampolgárok is részt vehettek a mészárlásokban.

A feljelentést Ezio Gavazzeni újságíró és Guido Salvini egykori bíró tette, akik szerint akár száz turistát is azonosíthatnak. A nyomozás vezetője, Alessandro Gobbi ügyész több tanút is meghallgat, köztük egy bosnyák hírszerzőt, aki szerint olasz titkosszolgálati akták is tartalmazzák az ügy részleteit.

Az úgynevezett „sniper turizmus” a szarajevói ostrom idején, 1992 és 1996 között történt, amikor több mint tízezer ember vesztette életét a városban.

A bosnyák kormány teljes körű együttműködést ígért az olasz hatóságoknak. A túlélők és a város egykori polgármestere szerint eljött az idő, hogy az emberiség egyik legsötétebb turisztikai bűnével is elszámoljon Európa.

