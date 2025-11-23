Hírlevél

Horror a kertben: szarvasok ölték meg a nagymamát

Az Ohio állambeli nagymamának az önzetlensége lett a veszte. A nő évek óta foglalkozott szarvasok mentésével és gondozásával, mégis brutális módon végeztek vele az állatok.
Tragikus módon vesztette életét egy Ohio állambeli nagymama, aki több mint egy évtizeden át gondoskodott szarvasokról: az egyik állat végzett vele. A rendőrségnek kellett közbelépni, és egy szarvast lelőni, hogy megfékezzék a tomboló állatokat – számol be a Daily Star.

Szarvasokölték meg a nagymamát (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Szarvasok támadtak a gondozóra

A 64 éves Jodi Prodger tizenkét éven át gondoskodott szarvasokról, segítve a sérült állatok felépülését, mielőtt visszaengedték volna őket a vadonba. Önzetlensége azonban végzetesnek bizonyult: a brutális támadás után nem tudták megmenteni az életét. A rendőrséget november 15-én riasztották a birtokról, miután több szarvas tombolt a karámban. 

Amikor a hatóságok megérkeztek, a nőt bent találták a szarvasok között, de már túl késő volt: az állatok halálra marcangolták.

Jodi szenvedélyes szarvasimádó volt, életét az állatok gondozásának szentelte – mindez 2013-ban kezdődött, amikor látta, ahogyan elgázolnak egy anyaszarvast. A borjút, akit Wheezernek nevezett el, két évig gondozta, mielőtt egy helyi panasz miatt végül kénytelen volt elengedni. Ekkor megállapodott az Ohio Természeti Erőforrások Minisztériumával: Wheezer életben maradhatott, cserébe Jodi rehabilitációs központot hozott létre más szarvasok számára. A közösségi médiában rendszeresen osztott meg képeket a kertben szabadon mozgó szarvasokról, akik néha még az ágyába is befészkelődtek.

