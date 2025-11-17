40 zarándok halt meg egy borzalmas buszbalesetben

A szaúd-arábiai buszbaleset hétfőn történt Medina közelében, amikor egy indiai zarándokokat szállító busz egy tankerrel ütközött össze. A helyszínről készült felvételeken hatalmas lángoszlop látható, ami arra utal, hogy a járművek az ütközés után szinte azonnal kigyulladtak – írja a DW.
A szaúd-arábiai buszbaleset tragikumát a gyorsan terjedő tűz és a teljesen kiégett roncs is fokozta
Az indiai konzulátus beszámolója szerint a buszon 45 ember utazhatott, és a halálos áldozatok száma meghaladhatja a negyvenet. A sajtóhírek alapján a zarándokok Meccából tartottak Medina felé, hogy elvégezzék az Umrah szertartás részét képező további vallási lépéseket.
NDTV tanúkra hivatkozva azt közölte, hogy a balesetet egy tankerrel való összeütközés okozta. A tűz gyorsan terjedt, ezért sokan nem tudtak elmenekülni a lángok elől. A helyszínre érkező első segítők is arról számoltak be, hogy a busz teljesen kiégett, ami tovább nehezíti az azonosítást.
Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi együttérzését fejezte ki az érintett családoknak, és közölte: India rijádi nagykövetsége és a jeddai konzulátus minden szükséges segítséget megad.
A Times of India információi szerint még tart a hivatalos megerősítés, mivel a szaúdi hatóságok egyelőre nem közöltek részletes adatokat sem a halottak, sem a sérültek számáról.
A közösségi médiában terjedő videók azonban a tragédia súlyosságát támasztják alá.
Szaúd-Arábia a világ egyik legforgalmasabb vallási útvonalát működteti, hiszen egész évben milliók érkeznek az Umrah elvégzésére. A mostani baleset tragikus emlékeztető arra, milyen kiszolgáltatottak lehetnek a zarándokok az ország hosszú és forgalmas útvonalain.
