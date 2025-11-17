40 zarándok halt meg egy borzalmas buszbalesetben

A szaúd-arábiai buszbaleset hétfőn történt Medina közelében, amikor egy indiai zarándokokat szállító busz egy tankerrel ütközött össze. A helyszínről készült felvételeken hatalmas lángoszlop látható, ami arra utal, hogy a járművek az ütközés után szinte azonnal kigyulladtak – írja a DW.

Medina közelében történt szaúd-arábiai buszbaleset helyszíne, ahol a tankerrel ütközött zarándokbusz teljesen kiégett. Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A szaúd-arábiai buszbaleset tragikumát a gyorsan terjedő tűz és a teljesen kiégett roncs is fokozta

Az indiai konzulátus beszámolója szerint a buszon 45 ember utazhatott, és a halálos áldozatok száma meghaladhatja a negyvenet. A sajtóhírek alapján a zarándokok Meccából tartottak Medina felé, hogy elvégezzék az Umrah szertartás részét képező további vallási lépéseket.

NDTV tanúkra hivatkozva azt közölte, hogy a balesetet egy tankerrel való összeütközés okozta. A tűz gyorsan terjedt, ezért sokan nem tudtak elmenekülni a lángok elől. A helyszínre érkező első segítők is arról számoltak be, hogy a busz teljesen kiégett, ami tovább nehezíti az azonosítást.

Mecca–Medina bus tragedy: Government releases list of 45 passengers; #Hyderabad families await updates



Details here 🔗https://t.co/PRi63VvAMU#SaudiArabia pic.twitter.com/LMrcS39GrK — The Times Of India (@timesofindia) November 17, 2025

Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi együttérzését fejezte ki az érintett családoknak, és közölte: India rijádi nagykövetsége és a jeddai konzulátus minden szükséges segítséget megad.

A Times of India információi szerint még tart a hivatalos megerősítés, mivel a szaúdi hatóságok egyelőre nem közöltek részletes adatokat sem a halottak, sem a sérültek számáról.

A közösségi médiában terjedő videók azonban a tragédia súlyosságát támasztják alá.

Szaúd-Arábia a világ egyik legforgalmasabb vallási útvonalát működteti, hiszen egész évben milliók érkeznek az Umrah elvégzésére. A mostani baleset tragikus emlékeztető arra, milyen kiszolgáltatottak lehetnek a zarándokok az ország hosszú és forgalmas útvonalain.

Tragikus buszbalesetet okozott a figyelmetlen sofőr, többen meghaltak

Tragédiába fulladt egy turistaút Balin, amikor a kisbusz lesodródott a hegyvidéki útról. A buszbalesetben többen életüket vesztették és megsérültek.

A lángoló buszban rekedtek az utasok, rengetegen szörnyet haltak – videó

Közúti balesetben halt meg legalább 25 ember Indiában. Egy motoros az előtte haladó busznak ütközött, a karambol következtében mindkét jármű kigyulladt. A buszbalesetben legalább 25 ember meghalt, sokakat súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.