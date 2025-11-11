Horror a szénbányában: vízzel elárasztott járatok közül próbálják kimenteni a bent rekedt munkást

Egy szénbánya vízzel elöntött járataiban rekedt egy bányász szombat délután Nyugat-Virginiában. A csapat többi tagja szerencsésen kijutott, de a művezető mélyen a bánya belsejében ragadt. A hatóságok és a mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak, hogy biztonságosan elérjék, minden lehetséges eszközt bevetve – tájékoztat a CBS News.

Hatalmas erőfeszítéssel zajlik a mentési művelet a szénbánya járataiban (illusztráció) - Fotó: Unsplash

Kétségbeesett mentési művelet a szénbánya mélyén

A baleset során a csapat váratlanul egy vízzel elárasztott üregbe ütközött – a víz pillanatok alatt elöntötte a bányát. A csapat vezetője segítette társait a menekülésben, azonban ő maga a bánya belsejében rekedt.

A mentés során már több millió liter vizet kipumpáltak, de még kb. 10 millió liter eltávolítására van szükség a biztonságos belépéshez.

Párhuzamos fúrásokkal is próbálják elérni a bányászt, a két módszer együttes alkalmazása növeli az esélyeket. A szénrétegek a járatokban levegőzsebeket hoztak létre, amelyek menedéket nyújthatnak a fogságban lévő munkásnak. A keresésben helyi, állami és szövetségi szervezetek, valamint speciális bányászati, barlangi búvár- és fúrócsapatok is részt vesznek.

