Horror a szénbányában: vízzel elárasztott járatok közül próbálják kimenteni a bent rekedt munkást

Egy szénbánya vízzel elöntött járataiban rekedt egy bányász szombat délután Nyugat-Virginiában. A csapat többi tagja szerencsésen kijutott, de a művezető mélyen a bánya belsejében ragadt. A hatóságok és a mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak, hogy biztonságosan elérjék, minden lehetséges eszközt bevetve – tájékoztat a CBS News.
Kétségbeesett mentési művelet a szénbánya mélyén
A baleset során a csapat váratlanul egy vízzel elárasztott üregbe ütközött – a víz pillanatok alatt elöntötte a bányát. A csapat vezetője segítette társait a menekülésben, azonban ő maga a bánya belsejében rekedt.
A mentés során már több millió liter vizet kipumpáltak, de még kb. 10 millió liter eltávolítására van szükség a biztonságos belépéshez.
Párhuzamos fúrásokkal is próbálják elérni a bányászt, a két módszer együttes alkalmazása növeli az esélyeket. A szénrétegek a járatokban levegőzsebeket hoztak létre, amelyek menedéket nyújthatnak a fogságban lévő munkásnak. A keresésben helyi, állami és szövetségi szervezetek, valamint speciális bányászati, barlangi búvár- és fúrócsapatok is részt vesznek.
Halálos bányaomlás
Az Origo korábban beszámolt a tragikus kínai bányaomlásról, amelynek során négyen meghaltak.
Több munkás is a szénbányában rekedt
Januárban kilenc munkás rekedt egy szénbánya mélyén India északkeleti Assam államában. A mentési műveletekben a hadsereg is részt vett.