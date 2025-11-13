Belehalt két szépészeti kezelésbe egy turista Törökországban

A férfi szépészeti turizmus céljából érkezett Isztambulba múlt héten. Előbb Fulya negyedben hajbeültetésen esett át, majd másnap a város Ayazaga körzetében egy fogászati kezelést is igénybe vett. A procedúrák után visszatért szállodájába, ahol rosszul lett, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét – számolt be a sajnálatos esetről a Daily Mail.

Egy brit férfi szépészeti turizmus céljából érkezett Törökországba, ahol hajbeültetésen és fogászati kezelésen is átesett, majd belehalt a fellépő komplikációkba – Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

Életveszélyes a török szépészeti turizmus?

A férfit mentővel vitték a Seyrantepe Hamidiye Etfal kórházba, ahol délután fél öt körül hunyt el. A hatóságok boncolást rendeltek el, de a halál pontos oka egyelőre ismeretlen. Családja már hazaszállíttatta a holttestet Nagy-Britanniába, miközben a török rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

A tragédia azért is keltett nagy visszhangot, mert mindössze négy hónappal ezelőtt egy másik brit férfi, a 38 éves Martyn Latchman szintén egy hajbeültetés után halt meg Isztambulban. Ő a híres CINIK klinikán járt, ahol korábban Rio Ferdinand futballsztárt is kezelték.

Latchman a műtétje után pár órával rosszul lett, és bár azonnal kórházba vitték, nem élte túl a komplikációkat. Az eset után a klinika orvosait kihallgatta az egészségügyi felügyelet, és nyomozás indult.

Törökország a hajbeültetés Mekkája, de egyre több a komplikáció

Törökország az elmúlt években a világ hajbeültetés-központjává vált: a világpiac 60 százaléka már itt zajlik. A Török Egészségügyi Utazási Tanács szerint évente több mint 1 millió ember repül az országba kizárólag hajátültetés miatt, és 2025-re ez a szám 1,1 millióra nőhetett.

A vonzerő nem véletlen: míg az Egyesült Királyságban egy hajbeültetés 3000–10 000 fontba (1,3 millió–4,3 millió forintba) kerül, addig Törökországban akár 1500 fontért (654 millió forintért) is elvégzik – csakhogy, mint az esetek mutatják, ennek súlyos ára lehet. A legtöbb klinika világszínvonalú technológiát és kiváló orvosi ellátást hirdet, csakhogy a szakértők figyelmeztetnek: „A gyors és olcsó beavatkozások mögött sokszor nem áll megfelelő orvosi háttér. Az egészség nem lehet turisztikai csomag.”