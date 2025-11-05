Szépművészeti Múzeum: a világ egyik legnagyobb műkincsrablásának helyszíne

A párizsi Louvre-ból nemrég több mint 88 millió euró értékű műtárgyat loptak el fényes nappal, kevesebb mint nyolc perc alatt. Az eltűnt kincsek között felbecsülhetetlen történelmi jelentőségű ékszerek is vannak, az eset óriási nemzetközi visszhangot keltett. Negyvenkét évvel korábban Budapesten hasonló botrány rázta meg a közvéleményt: a Szépművészeti Múzeumból több nagy értékű festmény tűnt el egyetlen éjszaka alatt, köztük Raffaello Esterházy Madonnája. A bűncselekmény a magyar kriminalisztika történetének egyik legnagyobb nyomozását indította el, és hónapokra a nemzetközi sajtó címlapjára került.

Raffaello Esterházy Madonnája is a Szépművészeti Múzeumból ellopott festmények között volt - Fotó: Bridgeman Images via AFP

Szépművészeti Múzeum: az évszázad bűnténye

November 5-én éjfél után a Szépművészeti Múzeum két éjjeli és egy fegyveres őre fedezte fel, hogy az emeleti képtárból eltűnt Raffaello világhírű Esterházy Madonna című festménye, valamint hat másik értékes műalkotás, köztük Giorgione, Tintoretto és Tiepolo képei.

Az ellopott festmények összértéke meghaladta az 1,4 milliárd forintot.

A hír órák alatt bejárta a világot: a New York Times a „század bűntényeként” emlegette a rablást, a magyar hatóságok pedig példátlan erőket mozgósítottak. Lezárták a határokat, az Interpol is bekapcsolódott, de a hónapokig tartó hajtóvadászat eleinte nem hozott eredményt.

Hogyan találták meg az ellopott képeket?

A fordulat 1984 januárjában következett be: egy névtelen telefonhívás nyomán a görög rendőrség Aigióban, a Panagia Trypiti kolostor kertjében megtalálta az ellopott festményeket. A bizonyítékok szerint az akciót a dél-olasz Camorra műkincsrablásra szakosodott tagjai szervezték, két magyar segítővel. A bűnözőket később elítélték, a képek pedig – szinte csodával határos módon – épségben tértek vissza Budapestre.