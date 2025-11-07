Elementáris erővel tarolta le a versenyt a death metalt éneklő szépségkirálynő

Ignacia Fernández chilei szépségkirálynő a Miss World Chile szépségversenyén teljesen új dimenzióba repítette a szépségverseny fogalmát. A 27 éves hölgy nem klasszikus tánccal vagy lírai dallal lépett színpadra, hanem hörgős, nyers energiájú death metal előadással.

A Miss World Chile szépségkirálynője death metalt hörgött a nagyérdeműnek Fotó: Agencia Periodismo Investigativo/YouTube

Death metal dalt énekelt a szépségkirálynő

Fernández produkciója nemcsak technikailag volt lehengerlő, hanem hangzásban is elementáris. A szépségverseny közönsége először megdöbbent, majd a death metal hörgés és a villámcsapásként belénk hasító sivítás közepette olyan erejű tapsot nyomott neki a közönség, mintha egy basszusoktól dübörgő metálkoncert tomboló közönsége lett volna. A videó percek alatt bejárta az internetet, a kommentelők pedig elismeréssel írták: ilyen vokális erő és metálos turbulencia ritkán hallható egy szépségverseny színpadán.

A Decessus nevű progresszív death metal zenekar énekesnője fekete estélyiben, teljes sminkben adta elő saját szerzeményét – és közben elemi erővel robbantotta szét a kifutó steril csendjét.

A chilei énekesnő bebizonyította, hogy a nőiesség és a brutális metálhangzás nem zárják ki egymást. A hangjából áradó erő szimbolikus tetté vált: egy véget nem érő lázadás a kommercializmus és a giccs oltára ellen, az önfeledt szabadság tomboló, ösztönös megnyilvánulása.



Érdekessé teszi mindezt, hogy Chilében talán nem is annyira szokatlan egy ilyen fellépés – a New York Post cikke szerint ugyanis a metálzene rendkívül népszerű az országban.

A lap arról is beszámolt, hogy a zsűri a döbbenet után elismeréssel értékelte a fellépést, és a versenyzőt a Top 20 döntős közé sorolta, így továbbjutott a november 9-i fináléba.

