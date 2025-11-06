Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

Megrázó!

Kiderült: ezt mondta nagymamája a vonatbalesetben szörnyethalt fiatal lánynak

Natalie Puskinova

Ő a világ új szépségkirálynője! Mutatjuk a legforróbb képeit egy helyen

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Cseh győztese lett a Miss Earth 2025 versenynek. A szépségkirálynő képei bejárták a világot, hiszen Natalie Puskinova nemcsak koronát, hanem rajongók millióinak szívét is elnyerte. Mutatjuk a legforróbb képeit!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Natalie Puskinovaszépségkirálynőszexi képekszépségverseny

A manilai döntőben hirdették ki a Miss Earth 2025 győztesét, ahol több mint nyolcvan ország versenyzője közül a cseh Natalie Puskinova emelkedett ki. A Fülöp-szigeteken rendezett fináléban a tavalyi bajnok, Jessica Lane adta át neki a koronát. A szépségkirálynő képei azóta bejárták a Mennyet és a Poklot.

A Miss earth szépségkirálynője, Natalie Puskinova
A Miss earth szépségkirálynője, Natalie Puskinova
Fotó: Facebook/nataliepuskin

A Miss Earth 2025 szépségkirálynője: Natalie Puskinova

Vörös bársonyruhában izzasztja meg az emberi tekinteteket Csehország vad csillaga.

Vadabbnál vadabb fotók várják a következő oldalakon – lapozzon tovább!

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!