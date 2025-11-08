Áll a botrány: kirúgták a Miss Universe elnökét, mert a porba tiporta a szépségkirálynőt

Az eset Thaiföldön, a sashing ceremóniát megelőzően történt, amikor az alelnök a közönség előtt kérte számon a fiatal lányt, amiért kihagyott egy szponzorfotózást. A szépségkirálynő ekkor próbálta megvédeni magát, de a férfi félbeszakította, majd „butának” és „semmirekellőnek” nevezte – írja a Daily Mail.

Fatima Bosch mexikói szépségkirálynő

Fotó: Fatima Bosch/Instagram

A szépségkirálynő megalázása után jött a megtorlás

A botrányos jelenet után több versenyző is szolidaritásból felállt, és elhagyta a termet, tiltakozva az agresszív viselkedés ellen. A Miss Universe elnöke, Raúl Rocha azonnali hatállyal eltiltotta Itsaragrisilt a verseny idei eseményeitől, és közölte, hogy vizsgálat is indul ellene. Rocha hangsúlyozta:

nem tűri, hogy bárki megsértse a nők méltóságát, és mély felháborodásának adott hangot a nyilvános megaláztatás miatt.

Az elnök szerint a thai szervező „elfelejtette, mit jelent valódi házigazdának lenni”, és megszegte a verseny alapvető értékeit, a tiszteletet és az emberséget. A szépségverseny célja – tette hozzá – nem a megfélemlítés, hanem a kultúrák és emberek összekapcsolása. A Miss Universe szervezete emiatt elhalasztotta a szalagátadó ceremóniát is, hogy elkerüljék az újabb összetűzést.

Később Itsaragrisil könnyeivel küszködve kért bocsánatot, és azt mondta, „emberként hibázott”, soha nem akarta megalázni a versenyzőt. Bocsánatkérése ellenére azonban az eltiltása és a szankciók érvényben maradtak, a szervezet pedig közleményben erősítette meg: a Miss Universe célja továbbra is a nők méltóságának, sokszínűségének és egyenlőségének védelme lesz.

Miss Earth 2025

Egy cseh lány nyerte a Miss Earth 2025-öt, aki több mint nyolcvan ország képviselőjét utasította maga mögé a manilai döntőben. A szépségversenyt a Fülöp-szigeteken rendezték, ahol a látványos finálé során Natalie Puskinova vette át a koronát a tavalyi győztes Jessica Lane-től.