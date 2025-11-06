Hírlevél

Natalie Puskinova

Megválasztották! Gyönyörű szőke szépség lett a Föld legszebb lánya

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Cseh lány lett a Miss Earth 2025, aki több mint nyolcvan ország képviselőjét utasította maga mögé a manilai döntőben. A szépségversenyt a Fülöp-szigeteken rendezték, ahol a látványos finálé során Natalie Puskinova vette át a koronát a tavalyi győztes Jessica Lane-től.
A Miss Earth, a világ egyik legjelentősebb környezetvédelmi témájú szépségversenye az idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.

Cseh lány lett a Miss Earth szépségverseny idei győztese
Fotó: Facebook/nataliepuskin

A jubileumi esemény a reményt, a megújulást és a fenntartható jövőbe vetett hitet hangsúlyozta. Az idei versenyzők nemcsak szépségükkel, hanem környezetvédelmi elkötelezettségükkel és társadalmi üzeneteikkel is igyekeztek kitűnni – írja a Gulf News.

Több díj a szépségversenyen

Az idei győztes, Natalie Puskinova – aki korábban modellként és civil aktivistaként is tevékenykedett – beszédében kiemelte: számára a Miss Earth nem csupán egy cím, hanem egy küldetés, amely felelősséget jelent a bolygó jövőjéért. 

A fiatal cseh királynő a fenntartható életmód és az oktatás fontosságát szeretné hangsúlyozni, és célja, hogy a környezetvédelem üzenetét minél több emberhez eljuttassa. 

A világbékéről ezúttal kevés szó esett…

A Fülöp-szigeteken, a Paranaque City-ben található Okada Manila szállodában rendezett döntőben három másik cím is gazdára talált: az izlandi Soldis Ivarsdottir lett Miss Earth Air 2025, a vietnámi Mu Anh Trinh Miss Earth Water 2025, míg Thaiföld képviselője, Waree Ngamkham a Miss Earth Fire 2025 címet nyerte el. Bár a házigazda ország versenyzője, a filippínó Joy Barcoma a közönség nagy kedvence volt, végül nem jutott be a legjobb négy közé.

Modell a magyar győztes

Dezsényi Kincső nevét szeptemberben ismerte meg az ország. A magyar szépségkirálynő a Miss Universe Hungary idei győzteseként Thaiföldön lép majd színpadra az Univerzum szépe világdöntőn. A csinos modell őszintén beszélt gyerekkoráról, családjáról és álmairól, ahogy az az Origo cikkéből kiderül.


 

 

