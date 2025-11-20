Vérfagyasztó pillanat a szépségversenyen, lezuhant a magas színpadról egy versenyző – videó

Sokkoló jelenet rázta meg a Miss Universe szépségversenyt Thaiföldön: Miss Jamaica, Gabrielle Henry lezuhant a színpadról – írja a New York Post.

Lezuhant a színpadról a Miss Universe szépségverseny egyik résztvevője Thaiföldön.

Fotó: Twitter

A Miss Universe versenyzője egy földig érő narancssárga estélyiben vonult a színpadon, amikor a sötét kifutón véletlenül rossz helyre lépett, és a közönség szeme láttára a színpad mellé zuhant. A nézők azonnal felugrottak, hogy megnézzék, jól van-e a nő, a felvétel pedig pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában.

A Henryt hordágyon mentették ki a szűk helyről, majd kórházba szállították. Csodával határos módon a versenyző könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

Gabrielle Henry nem csupán Miss Jamaica, a mindennapokban szemész szakorvosként dolgozik Jamaicában. A versenyző pénteken lépne színpadra a Miss Universe döntőjében, de egyelőre nincs róla információ, hogy részt tud-e venni a megmérettetésen.

Több botrány árnyékolja be a szépségversenyt

A Miss Universe világverseny körül hatalmas botrány robbant ki, miután a szervezet egyik alelnöke nyilvánosan megalázta Mexikó képviselőjét. A 25 éves szépségkirálynő, Fátima Bosch, azaz Miss Mexikó élő adásban került összetűzésbe Nawat Itsaragrisillel, a Miss Universe ázsiai és óceániai alelnökével. Az alelnök a közönség előtt kérte számon a fiatal lányt, amiért kihagyott egy szponzorfotózást. A szépségkirálynő ekkor próbálta megvédeni magát, de a férfi félbeszakította, majd „butának” és „semmirekellőnek” nevezte

Tragikus baleset a színpadon

Előadás közben zuhant a mélybe egy fiatal artista Németországban szeptember végén. A 27 éves spanyol származású Marina B. 5 méter magasból zuhant a földre, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.