Szenzációs: Magyar lány a világ öt legszebb nője között - fotó

Szép Valentina nagy sikert aratott a libanoni Miss Humanity 2025 versenyen. A szombathelyi lány bejutott a világ öt legszebb nője közé, miközben elnyerte a Miss Europa címet is a közel-keleti szépségversenyen.
Miss Humanity 2025Szép ValentinaBejrútszépségverseny

Szép Valentina neve már ismert a szépségversenyek világában, most azonban újabb mérföldkőhöz érkezett.

szépségverseny
Szép Valentina komoly siker ért el a libanoni szépségversenyen
Fotó: Szép Valentina / Facebook

A Miss Humanity 2025 verseny Bejrútban zajlott, ahol Valentina a legjobb öt közé jutott, vagyis bekerült a világ öt legszebb nője közé. 

A fiatal modell emellett elnyerte a Miss Europa címet, tehát a zsűri őt tartotta a legszebb európai indulónak. 

A vas vármegyei hölgy 2019-ben tini szépségkirálynőként indult itthon, majd a nemzetközi versenyeken is rendszeresen bizonyított – írja a Vaol.

Valentina hálás a lehetőségért

Valentina Instagram-oldalán megosztotta élményeit, kiemelve, mennyire hálás a lehetőségért, hogy világversenyen képviselheti hazáját.

„A legnagyobb öröm számomra, amikor egy verseny után azt mondják: kevés ilyen lány van ma a világban a koromban, ilyen belső értékekkel és világszemlélettel. Talán ez a sikerem kulcsa is!” – írta. 

A fiatal lány elkötelezettsége és sikere példaként szolgálhat mindazok számára, akik a szépségiparban vagy nemzetközi megmérettetéseken szeretnének érvényesülni.

Botrány a szépségversenyen

Az Origo is megírta a hónap elején, hogy óriási botrányba fulladt a Miss Universe-verseny. Több versenyző is kivonult a thaiföldi döntő próbájáról, miután a rendező ország egyik vezető tisztségviselője nyilvánosan megalázta Miss Mexikót. A novemberi Miss Earth 2025-ön ilyen nem történt. A cseh lány, Natalie Puskinova több mint nyolcvan ország képviselőjét utasította maga mögé a manilai döntőben.

 

