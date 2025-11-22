Halálos kanyarok és szédítő szakadékok: összegyűjtöttük a világ legveszélyesebb szerpentinjeit

A világ tele van lenyűgöző, ugyanakkor életveszélyes szerpentinekkel – kanyargós, meredek hegyi utakkal, amelyek nemcsak a tájat, de a vezetők bátorságát is próbára teszik. Ezek az utak gyakran hiányos szalagkorlátokkal, extrém időjárással, sziklás szakadékokkal és éles hajtűkanyarokkal rendelkeznek.

A világ legveszélyesebb szerpentinjei

1. Bayburt D.915 „Derebaşı kanyarok”, Törökország

Egy 5 kilométeres szakasz a kelet-törökországi Of és Bayburt között, amelyen 29 hajtűkanyar található. Nincsenek védőkorlátok, gyakori a köd, a hó, a lavina és a földcsuszamlás. Az utat 1916-ban építették, néhol még mindig murvás, és sokszor csak egy autó fér el rajta. Sokak szerint ez a világ legveszélyesebb útja.

2. North Yungas Road („Halálút”), Bolívia

Ez az egy sávos, laza kavicsos hegyi út La Paz és Coroico között húzódik, 80 kilométer hosszan. A legszűkebb szakaszokon csak 3 méter széles, a szakadékok több száz méter mélyek. A köd, a csapadék és a sár súlyosbítják a helyzetet. A '90-es években évente körülbelül 300 ember halt meg rajta.

Fotó: AIZAR RALDES / AFP

3. Pasamayo-szerpentin („Az ördög kanyarja”), Peru

A Lima és Ancón közötti 22 kilométeres, sziklás tengerparti út hírhedt az éles kanyarjairól, a sűrű ködről és a védőkorlát nélküli szakaszairól. Az elmúlt évtizedekben több mint 150 haláleset történt itt.

4. Tianmen hegyi út („99 kanyar útja”), Kína

A Tianmen-hegyre vezető 11 kilométeres úton pontosan 99 hajtűkanyar található. A meredek hegyoldalon futó út földcsuszamlás és földrengés veszélyének is ki van téve.

5. Szecsuán–Tibet országút, Kína

Ez a több mint 2100 kilométer hosszú út Csengtut köti össze Lhászával, miközben 4000 méter fölé is emelkedik. Kanyargós, gyakran járhatatlan szakaszai lavinákkal, földcsuszamlásokkal és oxigénhiánnyal nehezítik az utazást.