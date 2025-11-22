Halálos kanyarok és szédítő szakadékok: összegyűjtöttük a világ legveszélyesebb szerpentinjeit

Hírlevél

Vannak utak, amelyek nemcsak a célba jutást, hanem az életben maradást is próbára teszik. A világ legveszélyesebb szerpentinjei olyan kanyargós hegyi szakaszok, ahol egyetlen hiba is végzetes lehet.
A világ tele van lenyűgöző, ugyanakkor életveszélyes szerpentinekkel – kanyargós, meredek hegyi utakkal, amelyek nemcsak a tájat, de a vezetők bátorságát is próbára teszik. Ezek az utak gyakran hiányos szalagkorlátokkal, extrém időjárással, sziklás szakadékokkal és éles hajtűkanyarokkal rendelkeznek.  

A világ legveszélyesebb szerpentinjei
1. Bayburt D.915 „Derebaşı kanyarok”, Törökország 

Egy 5 kilométeres szakasz a kelet-törökországi Of és Bayburt között, amelyen 29 hajtűkanyar található. Nincsenek védőkorlátok, gyakori a köd, a hó, a lavina és a földcsuszamlás. Az utat 1916-ban építették, néhol még mindig murvás, és sokszor csak egy autó fér el rajta. Sokak szerint ez a világ legveszélyesebb útja. 

2. North Yungas Road („Halálút”), Bolívia 

Ez az egy sávos, laza kavicsos hegyi út La Paz és Coroico között húzódik, 80 kilométer hosszan. A legszűkebb szakaszokon csak 3 méter széles, a szakadékok több száz méter mélyek. A köd, a csapadék és a sár súlyosbítják a helyzetet. A '90-es években évente körülbelül 300 ember halt meg rajta

Top view of the winding "death road" --one of the world most dangerous--near Challa, Los Yungas region, 110 km north of La Paz, on February 9, 2012. The 400km-long road linking La Paz with Los Yungas, with stretches as high as 4,000 metre (13,100 feet) of altitude, is so dangerous that is popularly known as "death road". AFP PHOTO/Aizar Raldes (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
Fotó: AIZAR RALDES / AFP

3. Pasamayo-szerpentin („Az ördög kanyarja”), Peru 

A Lima és Ancón közötti 22 kilométeres, sziklás tengerparti út hírhedt az éles kanyarjairól, a sűrű ködről és a védőkorlát nélküli szakaszairól. Az elmúlt évtizedekben több mint 150 haláleset történt itt. 

4. Tianmen hegyi út („99 kanyar útja”), Kína 

A Tianmen-hegyre vezető 11 kilométeres úton pontosan 99 hajtűkanyar található. A meredek hegyoldalon futó út földcsuszamlás és földrengés veszélyének is ki van téve. 

5. Szecsuán–Tibet országút, Kína 

Ez a több mint 2100 kilométer hosszú út Csengtut köti össze Lhászával, miközben 4000 méter fölé is emelkedik. Kanyargós, gyakran járhatatlan szakaszai lavinákkal, földcsuszamlásokkal és oxigénhiánnyal nehezítik az utazást. 

 

