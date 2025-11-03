Putyin szerint az örök fiatalság titka a szervcsere – a tudósok elárulták, mi az igazság

Vlagyimir Putyin szavai egybeestek egy valódi tudományos áttöréssel: brit kutatók nemrég azonosítottak egy molekuláris „kapcsolót”, amely csökkentheti a májátültetések egyik leggyakoribb szövődményét. Ez segíthet abban, hogy az átültetett szervek hosszabb ideig maradjanak működőképesek. Ez az eredmény valóban nagy lépés az orvostudományban – de nem a fiatalság forrásához, hanem a transzplantált betegek túléléséhez visz közelebb. A szervcsere tehát nem az élet meghosszabbítását, hanem az életmentést célozza, vetette fel a témát a sciencealert.com.
A szervcsere nem fiatalít, de meghosszabbítja az életet
Az „örök élet” gondolata persze nem új. A 20. század elején dúsgazdag férfiak között divatba jött a „majommirigy-transzplantáció” – igen, szó szerint majomheréket ültettek be maguknak, hogy „megfiatalodjanak”. Egy század múlva a techmilliárdos Bryan Johnson idézte fel újra ezt a bizarr irányzatot, amikor fiatal donoroktól származó vérplazmát kezdett fecskendezni magába, abban a reményben, hogy így lassíthatja az öregedést.
A kísérlet alapját az úgynevezett parabiózis adta: egérkísérletekben fiatal és idős állatok keringését összekötötték, és a fiatal vér átmenetileg javította az idősebb egér izomzatát és memóriáját. Csakhogy az emberi szervezetnél ez a hatás soha nem igazolódott be. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) már 2019-ben figyelmeztetett: a „fiatal vér”-kezelések nem rendelkeznek tudományos alapokkal, sőt, veszélyesek is lehetnek.
A valóságban a szervátültetés nem csodaszer, hanem életmentő műtét azok számára, akiknek egy létfontosságú szervük – például a szív, vese vagy máj – már nem működik. A donorokat szigorú szűrésen választják ki, a szerveket pedig precízen ültetik a befogadóba. Még így is hatalmas a kockázat. Az emberi szervezet az idegen szervet ellenségként kezeli, és azonnal megtámadja – ezért a betegeknek életük végéig immunrendszer-gyengítő gyógyszereket kell szedniük. Ezek viszont megnövelik a fertőzések, sőt egyes daganatok kockázatát is.
Idősebb betegeknél a helyzet még súlyosabb: gyengébb az immunrendszer, lassabb a sebgyógyulás, így a szövődmények esélye is jóval nagyobb. Többszöri vagy kombinált szervátültetésnél a túlélési arány meredeken csökken – vagyis a „többszöri szervcsere” Putyin-féle ötlete nemhogy nem fiatalít, hanem kifejezetten veszélyes lenne.
A transzplantáció meghosszabbíthatja az életet, de soha nem állíthatja vissza az órát. Az emberi test nem cserélhető alkatrészek gyűjteménye”
– fogalmazott egy brit szakértő.
Szervhiány, feketepiac és etikai dilemmák
A világban már most drámai szervhiány van. A legtöbb országban sokkal több beteg vár új szervre, mint amennyi rendelkezésre áll – ez pedig táptalajt teremtett a feketepiacnak. Szervek kerülnek elő szegény régiókból, illegális műtéteken, sokszor emberkereskedelem útján.
A tudósok emiatt alternatívákat keresnek:
- Xenotranszplantáció – vagyis állati szervek (pl. sertés, pávián) beültetése emberekbe.
- Laborban növesztett „organoidok” – miniatűr, még nem teljes szervek, amelyekkel egy nap talán pótolni lehetne az emberi szerveket.
Ezek azonban egyelőre kísérleti stádiumban vannak, és komoly etikai kérdéseket vetnek fel. Ki kapjon új szervet, ha csak egy van? Egy gyermek, aki még előtte áll az életnek, vagy egy idős ember, aki „fiatalodni” akar? A transzplantáció orvosi alapelve világos: annak kell kapnia az új szervet, aki a legtöbbet nyer vele – életet, nem fiatalságot.
Az agyat nem lehet kicserélni
Még ha a jövőben minden szervet le is tudnánk cserélni, egy maradna, amit soha: az agy. Ez nemcsak az identitásunk, hanem a tudatunk és emlékeink központja. Az agy öregedése – memóriavesztés, gyulladások, neurodegeneratív betegségek – nem „javítható” egyszerűen. A teljes agycserét pedig sem tudományosan, sem etikailag nem lehetne megvalósítani.
Magyarán: a halhatatlanság nem orvosi kérdés, hanem filozófiai illúzió. A kutatók ma is fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a transzplantációk sikeresebbek legyenek – de nem az örök életért, hanem azért, hogy aki rászorul, annak meg lehessen menteni, hosszabbítani az életét.
