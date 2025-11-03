Putyin szerint az örök fiatalság titka a szervcsere – a tudósok elárulták, mi az igazság

Vlagyimir Putyin szavai egybeestek egy valódi tudományos áttöréssel: brit kutatók nemrég azonosítottak egy molekuláris „kapcsolót”, amely csökkentheti a májátültetések egyik leggyakoribb szövődményét. Ez segíthet abban, hogy az átültetett szervek hosszabb ideig maradjanak működőképesek. Ez az eredmény valóban nagy lépés az orvostudományban – de nem a fiatalság forrásához, hanem a transzplantált betegek túléléséhez visz közelebb. A szervcsere tehát nem az élet meghosszabbítását, hanem az életmentést célozza, vetette fel a témát a sciencealert.com.

A szervcsere nem jelent örök életet

Fotó: Unsplash

A szervcsere nem fiatalít, de meghosszabbítja az életet

Az „örök élet” gondolata persze nem új. A 20. század elején dúsgazdag férfiak között divatba jött a „majommirigy-transzplantáció” – igen, szó szerint majomheréket ültettek be maguknak, hogy „megfiatalodjanak”. Egy század múlva a techmilliárdos Bryan Johnson idézte fel újra ezt a bizarr irányzatot, amikor fiatal donoroktól származó vérplazmát kezdett fecskendezni magába, abban a reményben, hogy így lassíthatja az öregedést.

A kísérlet alapját az úgynevezett parabiózis adta: egérkísérletekben fiatal és idős állatok keringését összekötötték, és a fiatal vér átmenetileg javította az idősebb egér izomzatát és memóriáját. Csakhogy az emberi szervezetnél ez a hatás soha nem igazolódott be. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) már 2019-ben figyelmeztetett: a „fiatal vér”-kezelések nem rendelkeznek tudományos alapokkal, sőt, veszélyesek is lehetnek.

A valóságban a szervátültetés nem csodaszer, hanem életmentő műtét azok számára, akiknek egy létfontosságú szervük – például a szív, vese vagy máj – már nem működik. A donorokat szigorú szűrésen választják ki, a szerveket pedig precízen ültetik a befogadóba. Még így is hatalmas a kockázat. Az emberi szervezet az idegen szervet ellenségként kezeli, és azonnal megtámadja – ezért a betegeknek életük végéig immunrendszer-gyengítő gyógyszereket kell szedniük. Ezek viszont megnövelik a fertőzések, sőt egyes daganatok kockázatát is.

Idősebb betegeknél a helyzet még súlyosabb: gyengébb az immunrendszer, lassabb a sebgyógyulás, így a szövődmények esélye is jóval nagyobb. Többszöri vagy kombinált szervátültetésnél a túlélési arány meredeken csökken – vagyis a „többszöri szervcsere” Putyin-féle ötlete nemhogy nem fiatalít, hanem kifejezetten veszélyes lenne.

A transzplantáció meghosszabbíthatja az életet, de soha nem állíthatja vissza az órát. Az emberi test nem cserélhető alkatrészek gyűjteménye”

– fogalmazott egy brit szakértő.