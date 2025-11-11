Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

hideg

Elköltöztettek egy svéd várost – most szétfagynak az emberek

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európa egyik legbizarrabb városáthelyezése történt Svédországban. A közel 5 kilométerrel arrébb költöztetett Kiruna lakói azon panaszkodnak, hogy szétfagynak, mert az új helyen akár 10 fokkal hidegebb van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hidegSvédországköltözésvárosbánya

Kiruna, Svédország legészakibb városa, ahol több mint 20 éve vetődött fel először a költözés lehetősége. A település alatt fekvő óriási vasércbánya miatt a talaj instabillá vált, így a hatóságok úgy döntöttek: az egész várost arrébb viszik. Az állami bányavállalat, a LKAB, már 2004-ben figyelmeztetett: ha folytatják a kitermelést, az eredeti városrész szó szerint beszakadhat. A megoldás? Új várost építettek – öt kilométerrel keletebbre, ahol szétfagynak az emberek, számolt be a szürreális helyzetről a Daily Mail.

szétfagynak
A svéd Kiruna új városközpontjában szétfagynak az emberek – Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Szétfagynak a lakók a modern városban

Az új Kiruna 2022 szeptemberében nyitotta meg hivatalosan az új városközpontját három csillogó plázával, modern főtérrel és egy futurisztikus városházával. Csakhogy a lakók most megdöbbenve tapasztalják, hogy a város sokkal hidegebb, huzatosabb és sötétebb, mint a korábbi helyszínen volt.

Ez egy átkozott szélcsatorna!

 – fakadt ki az egyik lakos a svéd sajtónak.

Egy új tanulmány szerint a város új fekvése és építészeti elrendezése a hibás. Az új Kiruna ugyanis egy völgyben fekszik, ahol a hideg levegő megreked, ráadásul a magas házak és szűk utcák miatt az épületek elfogják a napfényt és felerősítik a szelet.

A Göteborgi Egyetem kutatói szerint a várostervezők minden lehetséges hibát elkövettek. „Az arktikus városépítés szabályai régóta ismertek – de ezeket egyszerűen figyelmen kívül hagyták” – mondta Jennie Sjöholm, az elemzés szerzője. A döntéshozók inkább „városfejlesztési értéknövelésre” koncentráltak – vagyis bevásárlóközpontokra, új térre és reprezentatív épületekre –, miközben az éghajlati adottságokat alig vették figyelembe.

A város 113 éves templomát idén tavasszal két nap alatt vitték át az új helyére – óriási platós kamionokon, óránként alig 500 métert haladva. A művelet elképesztő látvány volt, az ára pedig még elképesztőbb: 500 millió svéd korona, vagyis 17,5 milliárd forint.

Sokan nosztalgiával emlékeznek a régi városra.

Kicsit szomorú, és nosztalgikus érzés, amikor a régi városra gondolunk, de elfogadtuk, hogy ez az élet része itt Kirunában. Nem haragszunk senkire, csak fázunk

 – mondta egy helyi lakos, Mia Mörtlund a Sveriges Radio-nak.

A világ legdrágább fagyos városa?

A város átköltöztetése minden idők egyik legnagyobb városépítési projektje Európában. A teljes költség sok-sok milliárdra rúg, és a munkálatok még évekig eltartanak. De most, hogy a városlakók az új helyen szélfútta utcákban, mínusz 25 fokos éjszakákban próbálnak élni, egyre többen teszik fel a kérdést: megérte egyáltalán?

Kiruna története a 21. század paradoxona: az ember a tudomány és technológia segítségével képes egész városokat arrébb tolni, de a szelet és a hideget még mindig nem tudja irányítani. És bár a projektet a környezetvédelem és biztonság jegyében indították, a végeredmény keserű: egy modern, de fagyos város, ahol az emberek inkább a régi, repedezett utcák után vágyakoznak.

Gilisztákat keresett, felbecsülhetetlen értékű középkori kincset talált

Nemrégiben írtunk az Origón arról, hogy egy svédországi férfi történelmi jelentőségű leletet talált a nyaralója mellett. A több ezer ezüst érme igazi középkori ritkaságnak számít a szakértők szerint.

Bírálta a drag queen meséket – most gyűlöletbeszédért ítélték el a svéd politikust

Szintén az Origón számoltunk be arról, hogy egy Svéd Demokratákhoz (SD) tartozó politikust transzneműek elleni uszításért ítéltek el, miután a közösségi médiában bírálta azokat a rendezvényeket, ahol nőnek öltözött férfiak – úgynevezett drag queenek – szexuális tartalmú meséket olvasnak gyerekeknek. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!