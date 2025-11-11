Elköltöztettek egy svéd várost – most szétfagynak az emberek

Kiruna, Svédország legészakibb városa, ahol több mint 20 éve vetődött fel először a költözés lehetősége. A település alatt fekvő óriási vasércbánya miatt a talaj instabillá vált, így a hatóságok úgy döntöttek: az egész várost arrébb viszik. Az állami bányavállalat, a LKAB, már 2004-ben figyelmeztetett: ha folytatják a kitermelést, az eredeti városrész szó szerint beszakadhat. A megoldás? Új várost építettek – öt kilométerrel keletebbre, ahol szétfagynak az emberek, számolt be a szürreális helyzetről a Daily Mail.

A svéd Kiruna új városközpontjában szétfagynak az emberek – Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Szétfagynak a lakók a modern városban

Az új Kiruna 2022 szeptemberében nyitotta meg hivatalosan az új városközpontját három csillogó plázával, modern főtérrel és egy futurisztikus városházával. Csakhogy a lakók most megdöbbenve tapasztalják, hogy a város sokkal hidegebb, huzatosabb és sötétebb, mint a korábbi helyszínen volt.

Ez egy átkozott szélcsatorna!

– fakadt ki az egyik lakos a svéd sajtónak.

Egy új tanulmány szerint a város új fekvése és építészeti elrendezése a hibás. Az új Kiruna ugyanis egy völgyben fekszik, ahol a hideg levegő megreked, ráadásul a magas házak és szűk utcák miatt az épületek elfogják a napfényt és felerősítik a szelet.

A Göteborgi Egyetem kutatói szerint a várostervezők minden lehetséges hibát elkövettek. „Az arktikus városépítés szabályai régóta ismertek – de ezeket egyszerűen figyelmen kívül hagyták” – mondta Jennie Sjöholm, az elemzés szerzője. A döntéshozók inkább „városfejlesztési értéknövelésre” koncentráltak – vagyis bevásárlóközpontokra, új térre és reprezentatív épületekre –, miközben az éghajlati adottságokat alig vették figyelembe.

A város 113 éves templomát idén tavasszal két nap alatt vitték át az új helyére – óriási platós kamionokon, óránként alig 500 métert haladva. A művelet elképesztő látvány volt, az ára pedig még elképesztőbb: 500 millió svéd korona, vagyis 17,5 milliárd forint.

Sokan nosztalgiával emlékeznek a régi városra.

Kicsit szomorú, és nosztalgikus érzés, amikor a régi városra gondolunk, de elfogadtuk, hogy ez az élet része itt Kirunában. Nem haragszunk senkire, csak fázunk

– mondta egy helyi lakos, Mia Mörtlund a Sveriges Radio-nak.