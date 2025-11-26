El nem tudja képzelni, milyen mellékhatása van a szexnek

Korábbi vizsgálatok már rámutattak: azok az emberek, akik tartós párkapcsolatban élnek, alacsonyabb halálozási kockázattal néznek szembe, és összességében jobb egészségi állapotnak örvendenek. A jelenség mögött azonban eddig csak találgatások álltak. Most viszont úgy tűnik, feltárult a titok kulcsa, a szex csodákra képes – számolt be az IFL Science.

A szex, az intim együttlét az ezek által kiváltott boldogsághormon együtt gyógyító hatású

Fotó: Pexels

A boldogsághormon, az oxitocin önmagában még nem gyógyít

A kutatók 80 heteroszexuális pár alkarjára apró, mesterséges hólyagos sebeket ejtettek, majd a párokat négy csoportra osztották. Voltak párok, akik oxitocin orrsprayt kaptak, voltak, aki placebót – és voltak, aki még egy úgynevezett partnerétékelési feladatot (PAT) is elvégeztek, amelyben kedves, megerősítő mondatokat kellett mondaniuk egymásnak.

Az eredmények mindenkit megleptek:

1. Az oxitocin önmagában semmit nem gyorsított a sebgyógyuláson.

2. A kedvesség önmagában sem volt csodára képes.

3. A kettő – oxitocin + érzelmi intimitás – együtt viszont látványosan felgyorsította a gyógyulást.

A szex mindent vitt

A résztvevők jelentették, hogy a hét során volt-e szexuális együttlétük. A kutatók döbbenten látták, hogy akik oxitocint kaptak és rendszeresen szexeltek, lényegesen gyorsabban gyógyultak. A jelenség mögött egy erős biológiai láncreakció áll: a szex csökkentette a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, az alacsonyabb stressz és az oxitocin kombinációja pedig felturbózta a szervezet regenerációját.

Jó hír azoknak, akik nem vágynak minden nap szexre

A kutatók azt is megállapították, hogy a mindennapi gyengéd érintés, ölelés, simogatás is serkentette a sebgyógyulást – de csak akkor, ha oxitocin is jelen volt a szervezetben. Tehát nem maga a hormon a csodaszer, és nem is önmagában a testi közelség, hanem a kettő együtt teremti meg azt a biológiai környezetet, amely elősegíti a gyorsabb felépülést.

Az oxitocin nem működik önmagában. Inkább felerősíti az intimitás jótékony hatásait

– összegezték a megdöbbentő eredményt a tudósok.

Mit jelent ez mindannyiunk számára?

A kutatás, amely a rangos JAMA Psychiatry folyóiratban jelent meg, új módon mutat rá arra, hogy a boldog párkapcsolat és az érzelmi közelség nem csupán lelki, hanem nagyon is kézzelfogható fizikai előnyökkel jár. Lehet, hogy a jövő gyógyszere egyszerűbb, mint gondolnánk: egy ölelés, egy kedves szó – vagy egy szenvedélyes éjszaka.