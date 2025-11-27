Szexbotrány a szaunában: oda nyúlt egy nő, ahová nem szabad

A szexbotrány egy magalufi hotel wellnessrészlegében történt, ahol egy 37 éves nő és egy 20 éves svéd férfi kettesben tartózkodott. A turista elmondása szerint azt hitte, kölcsönös flört alakult ki köztük, ám amikor megérintette a fatal férfi intim testrészét, az azonnal elutasította. A férfi az esetet jelentette a hotel személyzetének, majd megérkeztek a rendőrök is – írja a Diario de mallorca.

A szexbotrány helyszíne a magalufi hotel szaunája volt - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Mi vezetett a szexbotrány kialakulásához?

A nő vallomása szerint barátságos beszélgetés indult köztük a szaunában, majd a gőzfürdőben folytatták. A turista úgy vélte, hogy a fiú érdeklődést mutatott iránta, ezért közeledni próbált. A félreértelmezett flört volt az a pont, amelyből végül botrány és rendőrségi ügy lett.

Hogyan vallott az ír nő a szexbotrány ügyében?

A bíró előtt azt mondta, hogy „beindult”, és azt hitte, a fiú is szeretné a közeledést. Elismerte, hogy megérintette a fiatal férfi nemi szervét, de hangsúlyozta, hogy azonnal bocsánatot kért, amikor elutasítást kapott. Azt mondta, szégyelli magát és megbánta a történteket.

Mit mondott a svéd fiú a szexbotrány után a rendőröknek?

A fiatal férfi a hotel dolgozóinak számolt be először a történtekről, majd értesítették a rendőrséget. Elmondta, hogy a nő váratlanul nyúlt hozzá, és ő azonnal jelezte, hogy nem akarja. A rendőrség a bejelentést követően még a helyszínen őrizetbe vette a nőt.

Hogyan kezelte a hotel a szaunában történt szexbotrányt?

A hotel személyzete azonnal reagált a fiú jelzésére: értesítették a helyi hatóságokat és segítséget nyújtottak a fiatal férfinak. A hotel a protokoll szerint járt el, együttműködve a hatóságokkal.

