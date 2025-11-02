Meghökkentő vallomások: ezek a szexhelyek vitték el a prímet

A Reddit közösségben férfiak és nők osztották meg, mely szexhelyek adták életük legjobb együttléteit. Meglepő módon a legtöbben az autót említették – de nem a megszokott utasteret, hanem a pickup platóját. „A feleségemmel gyakran mentünk ki egy eldugott rétre, leterítettünk pár takarót a platón, és órákig beszélgettünk, néztük a csillagokat. Aztán újra egymásra találtunk – azok voltak a legszebb idők!” – írta egy férfi.

Sokak szerint a természet a legjobb szexhelyek között szerepel

Fotó: Unsplash

Melyek a legjobb szexhelyek a hálószobán kívül?

Többen a természetet nevezték meg kedvenc romantikus helyszínként. Egy férfi például egy fa hídon élte át a legromantikusabb élményt:

„Körülöttünk virágok nyíltak, a patak csobogott alattunk – ez volt a legjobb.”

Hálószobán kívüli szex

Mások viszont arról számoltak be, hogy a helyszínválasztás néha kudarcba fullad. Egy Reddit-felhasználó például női mosdóban és edzőteremben próbálta ki, de az élmény szerinte „katasztrófa” volt.

Nem mindenki vágyik a szabadba – sokan a kanapén való szexet tartják a legintimebbnek. „Volt egy kihúzható kanapénk, aminek a formája tökéletes volt mindenhez – a férjem csak szexkanapénak hívta” – írta egy nő nevetve.

A fórumozók korábban azt is megosztották, mely élmények voltak számukra a legkellemetlenebbek – az egyik férfi például csak ártatlan lábmasszázst akart adni, amit a partnere teljesen félreértett - írja a Lenta.

