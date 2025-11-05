Szexjóga néven hirdette óráit – most börtön várhat rá Thaiföldön

Egy brit jógaoktatót tartóztattak le Thaiföldön, miután a hatóságok rajtaütöttek egy étterem mögött tartott tantrikus jógaórán. A 40 éves Maria Shchetinina 400 bahtért, azaz mintegy 4700 forintért kínált foglalkozásokat a turistáknak, miközben érvényes munkavállalási engedélye nem volt. A rendőrség szerint a nő óráit „szexuálisan utaló mozdulatok” jellemezték, ezért a helyiek csak „szexjóga” néven emlegették.

A rendőrség razziát tartott egy étterem mögött, ahol szexjóga órákat hirdettek turistáknak – illusztráció

Fotó: PETE SALOUTOS / Connect Images

Miért tiltották be a tantrikus jógaórákat Koh Phangan szigetén?

A razzia után kiderült, hogy Maria engedélye valójában egy hotelmenedzsment-cég ügyfélkapcsolati pozíciójára szólt, nem pedig jógaoktatói tevékenységre, ezért a hatóságok illegális munkavállalás miatt vették őrizetbe.

A nőt a Koh Phangan rendőrkapitányságra szállították, ahol „külföldiként engedély nélküli munkavégzés” vádjával indult ellene eljárás.

A rendőrök több bizonyítékot is lefoglaltak: hirdetőlapokat, tanfolyami jegyeket és egy „Tantra Yoga Sacred Sex” című jegyzetfüzetet. A gyanú szerint a nő jövedelmének egy részét az „Ethos” nevű újhullámos étteremnek adta át, ahol a kurzusokat tartotta – írja a The Sun.

Tantrikus jóga vagy szexjóga?

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a tantrikus jóga eredetileg nem szexuális gyakorlat, hanem egy ősi spirituális irányzat, amely a test, az elme és a lélek egységét hivatott megteremteni.

A modern „szexjóga” elnevezés inkább marketingfogás, amely félreértelmezi a tantra valódi filozófiáját.

