Kiderült, miért nincs rengeteg embernek szexuális kapcsolata – tudósok válaszolnak!

A kutatás közel 400 000 brit és 13 500 ausztrál felnőtt adatait elemezte. A cél az volt, hogy kiderüljön, kik azok, akik egész életük során nem létesítettek szexuális kapcsolatot, és milyen körülmények, személyiségjegyek vagy biológiai adottságok jellemzik őket. A kutatók szerint a szex hiánya nem csak aszexualitásból fakadhat, hanem társadalmi és mentális tényezők is szerepet játszhatnak – írja a ScienceAlert.

Meglepő tényezők vezethetnek a szexuális kapcsolat teljes hiányához

Fotó: Pexels

A szexuális kapcsolat hiányának leggyakoribb okai

A kutatás több visszatérő mintát is azonosított. A szexmentes embereknél gyakran megfigyelhető volt:

Magányosság és kevesebb társas kapcsolat.

Nagyobb jövedelmi különbségekkel sújtott régiókban élnek.

Kevesebb alkoholfogyasztás, visszafogottabb életmód.

Magasabb iskolai végzettség és korai szemüvegviselés.

Férfiaknál gyengébb fizikai erő.

Ezek az összetevők együtt képesek befolyásolni, hogy valaki mennyire magabiztos, mennyire aktív a párkeresésben, és mennyire tud kapcsolatot kialakítani.

A genetika is beleszól – de nem úgy, ahogy hinné

A kutatók azt találták, hogy a szexmentesség mintegy 15 százalékban genetikai eredetű. Nem létezik „szexgén”, hanem sok apró genetikai hatás adódik össze. Különösen érdekes, hogy genetikai átfedést találtak az alábbiakkal:

Introverzió,

magasabb intelligencia,

autizmus spektrum jellemzői.

A végkövetkeztetés

A kutatás szerint a szexuális kapcsolat hiánya összetett jelenség, amelyben genetika, környezet, személyiség és társas tapasztalatok egyaránt szerepet játszanak. A kutatók hangsúlyozzák:

nincs értékítélet – a cél, hogy jobban értsük azokat, akik más életutat járnak be.

