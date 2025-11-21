Kiderült, miért nincs rengeteg embernek szexuális kapcsolata – tudósok válaszolnak!

A kutatás közel 400 000 brit és 13 500 ausztrál felnőtt adatait elemezte. A cél az volt, hogy kiderüljön, kik azok, akik egész életük során nem létesítettek szexuális kapcsolatot, és milyen körülmények, személyiségjegyek vagy biológiai adottságok jellemzik őket. A kutatók szerint a szex hiánya nem csak aszexualitásból fakadhat, hanem társadalmi és mentális tényezők is szerepet játszhatnak – írja a ScienceAlert.
A szexuális kapcsolat hiányának leggyakoribb okai
A kutatás több visszatérő mintát is azonosított. A szexmentes embereknél gyakran megfigyelhető volt:
- Magányosság és kevesebb társas kapcsolat.
- Nagyobb jövedelmi különbségekkel sújtott régiókban élnek.
- Kevesebb alkoholfogyasztás, visszafogottabb életmód.
- Magasabb iskolai végzettség és korai szemüvegviselés.
- Férfiaknál gyengébb fizikai erő.
Ezek az összetevők együtt képesek befolyásolni, hogy valaki mennyire magabiztos, mennyire aktív a párkeresésben, és mennyire tud kapcsolatot kialakítani.
A genetika is beleszól – de nem úgy, ahogy hinné
A kutatók azt találták, hogy a szexmentesség mintegy 15 százalékban genetikai eredetű. Nem létezik „szexgén”, hanem sok apró genetikai hatás adódik össze. Különösen érdekes, hogy genetikai átfedést találtak az alábbiakkal:
- Introverzió,
- magasabb intelligencia,
- autizmus spektrum jellemzői.
A végkövetkeztetés
A kutatás szerint a szexuális kapcsolat hiánya összetett jelenség, amelyben genetika, környezet, személyiség és társas tapasztalatok egyaránt szerepet játszanak. A kutatók hangsúlyozzák:
nincs értékítélet – a cél, hogy jobban értsük azokat, akik más életutat járnak be.
