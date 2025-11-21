Kiderült, miért nincs rengeteg embernek szexuális kapcsolata – tudósok válaszolnak!

Hírlevél

Egy nagyszabású kutatás azt vizsgálta, milyen tényezők állhatnak amögött, ha valaki soha nem létesít szexuális kapcsolatot. A tudósok szerint a szexuális kapcsolat hiánya nem egyszerűen döntés kérdése, hanem több, egymással összefonódó tényező eredménye.
Link másolása
Vágólapra másolva!
intelligenciagenetikaintimitásautizmusszexuális kapcsolat

A kutatás közel 400 000 brit és 13 500 ausztrál felnőtt adatait elemezte. A cél az volt, hogy kiderüljön, kik azok, akik egész életük során nem létesítettek szexuális kapcsolatot, és milyen körülmények, személyiségjegyek vagy biológiai adottságok jellemzik őket. A kutatók szerint a szex hiánya nem csak aszexualitásból fakadhat, hanem társadalmi és mentális tényezők is szerepet játszhatnak – írja a ScienceAlert.

szexuális kapcsolat
Meglepő tényezők vezethetnek a szexuális kapcsolat teljes hiányához
Fotó: Pexels

A szexuális kapcsolat hiányának leggyakoribb okai

A kutatás több visszatérő mintát is azonosított. A szexmentes embereknél gyakran megfigyelhető volt:

  • Magányosság és kevesebb társas kapcsolat.
  • Nagyobb jövedelmi különbségekkel sújtott régiókban élnek.
  • Kevesebb alkoholfogyasztás, visszafogottabb életmód.
  • Magasabb iskolai végzettség és korai szemüvegviselés.
  • Férfiaknál gyengébb fizikai erő.

Ezek az összetevők együtt képesek befolyásolni, hogy valaki mennyire magabiztos, mennyire aktív a párkeresésben, és mennyire tud kapcsolatot kialakítani.

A genetika is beleszól – de nem úgy, ahogy hinné

A kutatók azt találták, hogy a szexmentesség mintegy 15 százalékban genetikai eredetű. Nem létezik „szexgén”, hanem sok apró genetikai hatás adódik össze. Különösen érdekes, hogy genetikai átfedést találtak az alábbiakkal:

  • Introverzió,
  • magasabb intelligencia,
  • autizmus spektrum jellemzői.

A végkövetkeztetés

A kutatás szerint a szexuális kapcsolat hiánya összetett jelenség, amelyben genetika, környezet, személyiség és társas tapasztalatok egyaránt szerepet játszanak. A kutatók hangsúlyozzák:

 nincs értékítélet – a cél, hogy jobban értsük azokat, akik más életutat járnak be.

Nem is hinné, milyen jótékony hatásai lehetnek a rendszeres szexuális életnek

Ön tudta? A szexuális élet rendszeressége nem csupán a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát mérsékli, hanem javítja az alvás minőségét, erősíti az immunrendszert, és csökkenti a stresszt.

Három titkos hiba, ami teljesen megöli a szexuális vágyat

Sokan úgy gondolják, hogy a vágy magától jön és megy — pedig a szakértők szerint gyakran mi magunk romboljuk le a szenvedélyt a kapcsolatunkban. A szexuális vágy fenntartásához tudatos odafigyelés szükséges, különben lassan és észrevétlenül eltűnhet.

 

