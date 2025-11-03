Három titkos hiba, ami teljesen megöli a szexuális vágyat

A szexuális vágy nem csak úgy magától létezik – szakértő szerint sok pár saját maga oltja ki - tájékoztat a Lentra.ru.

A szexuális vágy gyakran nem magától múlik el

Fotó: Pexels

Tudományos magyarázat: miért csökken a szexuális vágy a hosszú kapcsolatokban?

Egy ismert szexológus, Olga Vasilenko szerint három tipikus, de végzetes hiba is állhat a háttérben, amelyek a szexuális vágy fokozatos megszűnéséhez vezetnek:

1. A spontán vágyra való várakozás

A szakértő hangsúlyozza: a vágy nem mindig „jön magától”, különösen akkor nem, ha a párok sok időt töltenek együtt, és nincs lehetőségük „testileg hiányolni” egymást.

Ne várjanak csodára és pillangókra a hasban — teremtsék meg a vágyat!

– írja.

2. A szexről való kommunikáció hiánya

A mindennapi gondok megbeszélése mellett sok pár teljesen elfelejt beszélni arról, mit szeretne az ágyban. Így a szex egyhangúvá válik, és a vágy gyorsan lelohad.

3. Nincs dedikált idő a szexualitásra

A szakértő szerint a „közös idő” gyakran csak telefonozással vagy tévénézéssel telik.

Mikor voltak utoljára igazi randin? Van egyáltalán idő a szexre?

– teszi fel a kérdést.

A megoldás nem a passzív várakozás, hanem hogy a párok:

kezdeményezzenek, ahelyett, hogy „megfelelő hangulatra” várnának

merjenek beszélni vágyaikról és arról, mi esik jól

tudatosan teremtsenek intim időt egymásnak

A szakértők szerint a szexuális vágy ugyanolyan odafigyelést igényel, mint bármely más közös élmény — ha nem gondozzuk, eltűnik.

Hasonló cikkeinket az Origo.hu felületén olvashatja el!