Három titkos hiba, ami teljesen megöli a szexuális vágyat

A szexuális vágy nem csak úgy magától létezik – szakértő szerint sok pár saját maga oltja ki - tájékoztat a Lentra.ru.
Tudományos magyarázat: miért csökken a szexuális vágy a hosszú kapcsolatokban?
Egy ismert szexológus, Olga Vasilenko szerint három tipikus, de végzetes hiba is állhat a háttérben, amelyek a szexuális vágy fokozatos megszűnéséhez vezetnek:
1. A spontán vágyra való várakozás
A szakértő hangsúlyozza: a vágy nem mindig „jön magától”, különösen akkor nem, ha a párok sok időt töltenek együtt, és nincs lehetőségük „testileg hiányolni” egymást.
Ne várjanak csodára és pillangókra a hasban — teremtsék meg a vágyat!
– írja.
2. A szexről való kommunikáció hiánya
A mindennapi gondok megbeszélése mellett sok pár teljesen elfelejt beszélni arról, mit szeretne az ágyban. Így a szex egyhangúvá válik, és a vágy gyorsan lelohad.
3. Nincs dedikált idő a szexualitásra
A szakértő szerint a „közös idő” gyakran csak telefonozással vagy tévénézéssel telik.
Mikor voltak utoljára igazi randin? Van egyáltalán idő a szexre?
– teszi fel a kérdést.
Hogyan élesszék újra a szexuális vágyat?
A megoldás nem a passzív várakozás, hanem hogy a párok:
- kezdeményezzenek, ahelyett, hogy „megfelelő hangulatra” várnának
- merjenek beszélni vágyaikról és arról, mi esik jól
- tudatosan teremtsenek intim időt egymásnak
A szakértők szerint a szexuális vágy ugyanolyan odafigyelést igényel, mint bármely más közös élmény — ha nem gondozzuk, eltűnik.
