Három titkos hiba, ami teljesen megöli a szexuális vágyat

Sokan úgy gondolják, hogy a vágy magától jön és megy — pedig a szakértők szerint gyakran mi magunk romboljuk le a szenvedélyt a kapcsolatunkban. A szexuális vágy fenntartásához tudatos odafigyelés szükséges, különben lassan és észrevétlenül eltűnhet.
A szexuális vágy nem csak úgy magától létezik – szakértő szerint sok pár saját maga oltja ki - tájékoztat a Lentra.ru.

szexuális vágy
A szexuális vágy gyakran nem magától múlik el
Fotó: Pexels

Tudományos magyarázat: miért csökken a szexuális vágy a hosszú kapcsolatokban?

Egy ismert szexológus, Olga Vasilenko szerint három tipikus, de végzetes hiba is állhat a háttérben, amelyek a szexuális vágy fokozatos megszűnéséhez vezetnek:

1. A spontán vágyra való várakozás
A szakértő hangsúlyozza: a vágy nem mindig „jön magától”, különösen akkor nem, ha a párok sok időt töltenek együtt, és nincs lehetőségük „testileg hiányolni” egymást.

Ne várjanak csodára és pillangókra a hasban — teremtsék meg a vágyat! 

– írja.

2. A szexről való kommunikáció hiánya
A mindennapi gondok megbeszélése mellett sok pár teljesen elfelejt beszélni arról, mit szeretne az ágyban. Így a szex egyhangúvá válik, és a vágy gyorsan lelohad.

3. Nincs dedikált idő a szexualitásra
A szakértő szerint a „közös idő” gyakran csak telefonozással vagy tévénézéssel telik.

Mikor voltak utoljára igazi randin? Van egyáltalán idő a szexre? 

– teszi fel a kérdést.

Hogyan élesszék újra a szexuális vágyat?

A megoldás nem a passzív várakozás, hanem hogy a párok:

  • kezdeményezzenek, ahelyett, hogy „megfelelő hangulatra” várnának
  • merjenek beszélni vágyaikról és arról, mi esik jól
  • tudatosan teremtsenek intim időt egymásnak

A szakértők szerint a szexuális vágy ugyanolyan odafigyelést igényel, mint bármely más közös élmény — ha nem gondozzuk, eltűnik.

