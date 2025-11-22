Tényleg egy szimulációban élünk? Most kiderült a válasz!

A kutatók azt vizsgálták, hogy matematikailag lehetséges-e olyan összetett világot létrehozni, mint a miénk. Az eredményük szerint a szimulált valóság elképzelése már az alapoknál összeomlik. A fizika mély struktúrái ugyanis nem algoritmusokra épülnek.

A legmerészebb elméletek szerint valóságunk nem más, mint számítógépes szimuláció.

Fotó: OpenAI DALL-E

Miért tartják lehetetlennek a szimulált valóság létrehozását?

A kutatók szerint a valóság legmélyebb rétegeit nem lehet lépésekre bontani, mert nem algoritmikus természetűek. Az elmélet szerint a tér és az idő is információból születik, de olyan információból, amely nem követ semmilyen szabályrendszert. A Gödel-tételek értelmében vannak igazságok, amelyeket semmilyen számítás nem képes bizonyítani – a szimuláció pedig csak számításból állna.

A szimuláció elméletét a fizika törvényei döntik meg

A kutatás szerint a világegyetem működését nem lehet teljes egészében programként futtatni, mert a valóság több annál, mint algoritmusok sora. A fizika alapelvei túlmutatnak minden olyan folyamaton, amely egy számítógép keretei között értelmezhető lenne. Ez az egyik legerősebb bizonyíték, hogy nem szimulációban élünk.

Bizonyítékok szerint a valóság nem másolható le számítógéppel

A szakértők úgy fogalmaznak: egy szimuláció csak akkor működne, ha minden igazság végigvezethető utasításokon keresztül. Csakhogy a világban léteznek olyan törvények, amelyekhez nem vezet el semmilyen utasítássor. Éppen ezért a szimulált valóság elmélete matematikailag nem védhető – áll a ScienceDaily oldalán megjelent írásban.

Egy elmélet szerint egy számítógépes szimulációban élünk

A teória szerint egy számítógépes szimulációban élünk, ennek bizonyítéka pedig a gravitáció szerepében rejlik. Egy fizikus szerint a gravitáció arra szolgál, hogy az univerzum minimalizálja ezt az entrópiát. Így tulajdonképpen úgy viselkedhet, mint egy számítógép, amely tömöríti és rendezi az adatokat.