Hihetetlen, de az izzadás mentheti meg a férfiakat! Itt van, hogy miért

A szívbetegség megelőzése szempontjából döntő jelentőségű a rendszeres testmozgás, de nem mindegy, hogy ki mennyit sportol.A Nature Cardiovascular Research folyóiratban megjelent kínai kutatás szerint a férfiaknak heti 530 perc mérsékelt vagy intenzív testmozgásra van szükségük ahhoz, hogy hasonló védelmet élvezzenek, mint a nők 250 perces edzésmennyisége mellett – írja a FoxNews.

A szívbetegség megelőzése érdekében a férfiaknak legalább heti 530 perc mozgásra van szükségük — derül ki a legújabb kutatásból. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A vizsgálat több mint 85 000 brit résztvevő adatait elemezte, akik nyolc éven át viseltek aktivitásmérő eszközöket. A kutatók megfigyelték, hogy a nők már feleannyi mozgással is jelentősen csökkentették a koszorúér-betegség és a halálozás kockázatát.

Miért van hátrányban a férfiak szíve a szívbetegség megelőzése szempontjából?

A szakértők szerint a férfiak szervezetét több biológiai és életmódbeli tényező is hátrányosan érinti.

Dr. Marc Siegel, a Fox News orvosi elemzője szerint a magasabb tesztoszteronszint rossz hatással van a koleszterinre, a férfiak pedig hajlamosabbak a hasi zsír felhalmozására és a gyulladásos folyamatokra.

„Többet iszunk, többet dohányzunk, és kevesebbet mozgunk — ez mind növeli a szívbetegség kockázatát” — mondta Siegel, aki hozzátette: a nők csak menopauza után kezdenek utolérni a férfiakat a rizikófaktorokban.

Mennyi mozgás kell valójában?

Nők: heti 250 perc mozgás 30%-kal csökkenti a szívbetegség kockázatát.

Férfiak: ugyanehhez a hatáshoz 530 perc mozgás szükséges.

A halálozási adatok még nagyobb különbséget mutattak: a heti 150 perc edzés a nőknél 70%-kal, a férfiaknál viszont csak 19%-kal csökkentette a szívbetegségből eredő halálozást.

A kutatás egyértelművé tette, hogy a szívbetegség megelőzése férfiaknál más megközelítést igényel.

A szakértők szerint a jövőben érdemes nemspecifikus egészségügyi ajánlásokat kidolgozni, például okosórákkal követhető aktivitási célokat, amelyek jobban motiválhatják a férfiakat is a mozgásra.

