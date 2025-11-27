Felesége karjaiban halt meg a népszerű popsztár

Kasapi szívinfarktusa azért is sokkoló, mert nem volt ismert betegsége, így barátai és rajongói értetlenül állnak a tragédia előtt – írja a Mirror.

Shpat Kasapi szívinfarktusa elszomorította a rajongókat

Fotó: Instagram

Rendkívül népszerű volt a szívinfarktust kapott zenész

Felesége megrendítő üzenetben búcsúzott tőle: „Miért haltál meg a karjaimban? Miért hagytál itt minket egyedül?”

Shpat Kasapi az albán és koszovói zenei élet egyik kiemelkedő alakja volt, számos slágerrel és több százezres rajongótáborral. Legutóbbi dala közel egymillió megtekintést ért el YouTube-on, Spotifyon pedig több mint 300 ezer hallgató követte.

A művész 2021-ben vette feleségül Selvijét, akivel Tiránában éltek és egy kisfiút neveltek. Halálhírére politikusok és művészek is reagáltak, mindannyian egy szeretett, nagy tehetséget búcsúztatnak.

Albániából lett világhírű

Ava Max albán származású énekesnő 2018-ban vált népszerűvé a Sweet but Psycho című slágerével, mely a nagy áttörést jelentette számára.