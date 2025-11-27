Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ez a sors várhat Zelenszkijre a béke után – erre még mi sem számítottunk

Látta már?

Elképesztő, ki volt valójában a washingtoni merénylő – durva dolog derült ki

popsztár

Felesége karjaiban halt meg a népszerű popsztár

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 40 évesen meghalt az albán popsztár, Shpat Kasapi. A beszámolók szerint a népszerű énekes szívinfarktust kapott az olaszországi Monzában, és felesége, Selvije Jao karjaiban hunyt el. A pár azért utazott Olaszországba, hogy orvosi segítséget kérjenek kisfiuk számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
popsztárhalálaalbán

Kasapi szívinfarktusa azért is sokkoló, mert nem volt ismert betegsége, így barátai és rajongói értetlenül állnak a tragédia előtt – írja a Mirror

Shpat Kasapi szívinfarktusa elszomorította a rajongókat – Fotó: Instagram
Shpat Kasapi szívinfarktusa elszomorította a rajongókat
Fotó: Instagram

Rendkívül népszerű volt a szívinfarktust kapott zenész

Felesége megrendítő üzenetben búcsúzott tőle: „Miért haltál meg a karjaimban? Miért hagytál itt minket egyedül?”

Shpat Kasapi az albán és koszovói zenei élet egyik kiemelkedő alakja volt, számos slágerrel és több százezres rajongótáborral. Legutóbbi dala közel egymillió megtekintést ért el YouTube-on, Spotifyon pedig több mint 300 ezer hallgató követte.

A művész 2021-ben vette feleségül Selvijét, akivel Tiránában éltek és egy kisfiút neveltek. Halálhírére politikusok és művészek is reagáltak, mindannyian egy szeretett, nagy tehetséget búcsúztatnak.

Albániából lett világhírű 

Ava Max albán származású énekesnő 2018-ban vált népszerűvé a Sweet but Psycho című slágerével, mely a nagy áttörést jelentette számára. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!