A szívroham sosem jön váratlanul, vagy mégis?

A kutatók arra jutottak, hogy a lakossági adatokra épülő modellek nem tükrözik pontosan az egyének állapotát. A páciensek közel fele még két nappal a szívroham előtt is alacsony vagy határérték közeli kockázatúnak számított volna a kalkulátorok alapján – írja a Science Daily.

A szívroham l több rejtett okra vezethető vissza.

Fotó: Pexels

A szívroham korai felismerésének hiánya

A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a tünetek rendszerint nagyon későn, sokszor kevesebb mint 48 órával az esemény előtt jelentkeznek, így kevés idő marad a megelőzésre. Emiatt a jelenlegi irányelvek gyakran nem teszik lehetővé a hatékony, időben történő beavatkozást. A kutatók közel ötszáz olyan beteget elemeztek, akik első szívrohamuk miatt kerültek kórházba, és korábban nem volt ismert szívbetegségük. Kiderült, hogy az ASCVD és a PREVENT kockázatbecslők a páciensek nagy részét tévesen sorolták alacsony veszélyeztetettségűnek. Ez valószínűsíti, hogy sok érintett nem jutott volna időben megelőző kezeléshez vagy további vizsgálatokhoz.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tünetekre és pontszámokra épülő döntéshozatal nem elegendő az egyéni kockázat felismeréséhez. Véleményük szerint

a néma, de veszélyes plakkok korai kimutatása modern képalkotó módszerekkel komoly előrelépést jelenthet.

A kutatók úgy vélik, a jövőben a korábbi, célzottabb szűrés és a személyre szabottabb kockázatértékelés kulcsszerepet kaphat a hatékony megelőzésben.

Intő jelek már évekkel korábban

Egy tanulmány szerint a szívrohamok 99 százalékánál azonban már jóval korábban kimutathatóak voltak a rizikófaktorok. A leggyakoribb jelek közé tartozik a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a magas vércukorszint vagy a dohányzás — ezek gyakran évekig „csendes gyilkosként” hatnak az erekre. A legtöbb szívroham végkimenetele valójában megelőzhető lenne, ha időben figyelnénk a testünk jelzéseire, rendszeresen ellenőriznénk az értékeinket és egészséges életmódot folytatnánk.

Fiatal nőket érintő „láthatatlan gyilkos”

Egy új kutatás szerint a fiatal nők szívinfarktusainak közel felét nem az artériák meszesedése okozza, hanem olyan meglepő okok, mint pl. spontán érrepedés (SCAD), embólia vagy stressz-tényezők. Ez azt jelenti, hogy sok esetben a klasszikus rizikófaktorokra támaszkodó vizsgálatok teljesen figyelmen kívül hagyják az infarktus valós kockázatát.