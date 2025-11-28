Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Fontos bejelentést tett a Kreml Orbán Viktorról

Sport

Őrjöngenek a törökök és a magyarokra mutogatnak a Fradi újabb El-bravúrja után

szívroham

A szívroham sosem jön váratlanul, vagy mégis?

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint a jelenleg használt kardiológiai kockázatbecslők jelentősen alábecsülik sok ember valódi veszélyeztetettségét. A vizsgálat kimutatta, hogy ezek az eszközök gyakran nem jelzik előre a közelgő szívroham kockázatát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szívrohamelőrejelzésmegelőzéstünetekkockázat

A kutatók arra jutottak, hogy a lakossági adatokra épülő modellek nem tükrözik pontosan az egyének állapotát. A páciensek közel fele még két nappal a szívroham előtt is alacsony vagy határérték közeli kockázatúnak számított volna a kalkulátorok alapján írja a Science Daily.

szívroham
A szívroham l több rejtett okra vezethető vissza.
Fotó: Pexels

A szívroham korai felismerésének hiánya

A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a tünetek rendszerint nagyon későn, sokszor kevesebb mint 48 órával az esemény előtt jelentkeznek, így kevés idő marad a megelőzésre. Emiatt a jelenlegi irányelvek gyakran nem teszik lehetővé a hatékony, időben történő beavatkozást. A kutatók közel ötszáz olyan beteget elemeztek, akik első szívrohamuk miatt kerültek kórházba, és korábban nem volt ismert szívbetegségük. Kiderült, hogy az ASCVD és a PREVENT kockázatbecslők a páciensek nagy részét tévesen sorolták alacsony veszélyeztetettségűnek. Ez valószínűsíti, hogy sok érintett nem jutott volna időben megelőző kezeléshez vagy további vizsgálatokhoz. 

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tünetekre és pontszámokra épülő döntéshozatal nem elegendő az egyéni kockázat felismeréséhez. Véleményük szerint

 a néma, de veszélyes plakkok korai kimutatása modern képalkotó módszerekkel komoly előrelépést jelenthet.

 A kutatók úgy vélik, a jövőben a korábbi, célzottabb szűrés és a személyre szabottabb kockázatértékelés kulcsszerepet kaphat a hatékony megelőzésben.

Intő jelek már évekkel korábban

Egy tanulmány szerint a szívrohamok 99 százalékánál azonban már jóval korábban kimutathatóak voltak a rizikófaktorok. A leggyakoribb jelek közé tartozik a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a magas vércukorszint vagy a dohányzás — ezek gyakran évekig „csendes gyilkosként” hatnak az erekre. A legtöbb szívroham végkimenetele valójában megelőzhető lenne, ha időben figyelnénk a testünk jelzéseire, rendszeresen ellenőriznénk az értékeinket és egészséges életmódot folytatnánk.

Fiatal nőket érintő „láthatatlan gyilkos”

Egy új kutatás szerint a fiatal nők szívinfarktusainak közel felét nem az artériák meszesedése okozza, hanem olyan meglepő okok, mint pl. spontán érrepedés (SCAD), embólia vagy stressz-tényezők. Ez azt jelenti, hogy sok esetben a klasszikus rizikófaktorokra támaszkodó vizsgálatok teljesen figyelmen kívül hagyják az infarktus valós kockázatát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!