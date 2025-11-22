Hírlevél

Nem is sejti, mit tesz a testével a szőlő – a dietetikusok is megdöbbentek!

Az amerikaiak egyik legkedveltebb gyümölcse továbbra is a szőlő, amely nemcsak ízével, hanem rendkívül gazdag tápanyagtartalmával is magára vonja a figyelmet. Egy friss összefoglaló most azt is megmutatja, miért tartják a világ egyik legsokoldalúbb gyümölcsének.
A szőlő régóta az egyik legnépszerűbb gyümölcs világszerte, és az Egyesült Államokban is dobogós helyen szerepel a kedvencek listáján. A szakértők szerint világszinten mintegy 10 000 féle szőlőfajta létezik, bár a kereskedelemben csupán kis részük ismert vagy elterjedt. A legismertebb fajták között ott találjuk a Thompson Seedlesst, a Concordot vagy a Flame Seedlesst – és az USA-ban termesztett szőlő 99 százaléka Kaliforniából származik - írja az USA Today.

A gyümölcs sokszínűsége színben, ízvilágban és felhasználásban is megmutatkozik: frissen fogyasztva, mazsolaként, lé formájában vagy akár borban is a mindennapok része.

Miért olyan egészséges a szőlő?

A szőlő nemcsak finom, hanem tápanyagokban is gazdag. Már 100 gramm szőlő több fontos vitamint és ásványi anyagot biztosít:

  • C-vitamin,
  • K-vitamin,
  • Réz és kálium,
  • Élelmi rost,
  • Flavonoidok és rezveratrol.

Kiemelten jótékony hatásai:

  • Erős antioxidáns hatás – különösen a sötétebb szőlőfajtákban
  • Javítja az immunrendszer működését.
  • Támogatja a szív- és érrendszert.
  • Hidratál, magas víztartalma miatt.
  • Segíti az emésztést a rosttartalom révén.

A rezveratrol, amely főként a szőlő héjában található, a kutatók szerint hozzájárulhat az öregedési folyamatok lassításához is.

A szőlő fogyasztása naponta? – Érdemes, de nem minden esetben

Bár a szőlő rendkívül egészséges, van néhány szempont, amit érdemes figyelembe venni.

Mire figyeljen?

  • Magas a természetes cukortartalma, így mértékkel ajánlott fogyasztani.
  • Nagy adagban puffadást, gázképződést okozhat a rost miatt.
  • Jelentős K-vitamin-tartalma miatt véralvadásgátlót szedőknek orvossal kell egyeztetniük.
  • Vesebetegség esetén a magas káliumtartalom miatt lehet problémás.

Összességében azonban, megfelelő adagban, a szőlő kiválóan illeszkedik egy egészséges, változatos étrendbe.

A szőlő: finom, hidratál és fiatalít

A szőlő tehát nem csupán frissítő és édes falat, hanem valódi tápanyagbomba, amely több fronton is támogatja szervezete egészségét. A szakértők egyetértenek: mértékkel, de rendszeresen fogyasztva érdemes beilleszteni a mindennapokba.

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Kevés gyümölcs kötődik annyira a magyar kultúrához és gasztronómiához, mint a szőlő. Szeptember és október volt a szüret időszaka, amikor a domboldalak megteltek illatokkal, a pincék hordóiban pedig lassan megindult az erjedés. De a szőlő nemcsak a borászat egyik alapja, hanem az egyik legsokoldalúbb, legegészségesebb őszi gyümölcs is.

 

