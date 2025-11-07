Újra lecsaptak a szomáliai kalózok – ismét fenyegeti a világkereskedelmet a kalózkodás

2025. 11. 06-án, csütörtökön a szomáliai partok közelében újra felerősödött a kalóztevékenység. A Hellas Aphrodite nevű olajtankert a héten fegyveres csoportok támadták meg és térítették el. Az EU haditengerészete végül épségben találta a legénységet, ám szakértők szerint ez csak a kezdet: a kalózkodás ismét komoly fenyegetést jelenthet a globális kereskedelemre és a tengeri közlekedés biztonságára.

Tengerészeti Rendőri Erők járőröznek a közelmúltban megszaporodott kalóztámadások miatt Szomáliában

Fotó: ABUUKAR MOHAMED MUHIDIN / ANADOLU

A kalózkodás új hulláma a szomáliai partoknál

A legutóbbi hasonló eset 2024 májusában történt, amikor a Basilisk nevű liberiai hajót foglalták el. A Hellas Aphrodite eltérítése azt mutatja, hogy a kalózok ismét szervezetten működnek, és képesek komoly logisztikai műveletekre. A térségben az utóbbi hónapokban több sikertelen támadást is regisztráltak, ami azt jelzi, hogy a fegyveres csoportok újra megerősödtek.

Véget ért a kalózkodás

2022-ben hajózási iparági testületek egy csoportja úgy döntött, hivatalosan is törlik az Indiai-óceán Szomália partjainál található térségének „magas kockázatú" besorolását. Az elmúlt években ugyanis szinte teljesen sikerült visszaszorítani a kalózkodást a régióban.

A szomáliai kalózkodás mélyebb okai

A kalóztevékenység újjáéledésének egyik fő oka, hogy csökkent a nemzetközi haditengerészeti jelenlét az Ádeni-öböl térségében. A gyenge mogadishui kormány belső fegyveres konfliktusokkal küzd, miközben a part menti közösségekben egyre több fiatal fordul a kalózkodás felé megélhetésként.

A probléma gyökerei a szomáliai polgárháborúig nyúlnak vissza, amikor a haditengerészet összeomlása után külföldi hajók hulladékot raktak le a partoknál, és a helyi halászok fegyveres önvédelemből kalózokká váltak.

Globális fenyegetés a tengeri és a világkereskedelemre

A szomáliai kalózok anyahajókat használnak, hogy akár ezer kilométerre is elérjék a nyílt tengert. Az elmúlt években több százmillió dollárnyi váltságdíjat szedtek össze, és bár 2011 után a kalózkodás visszaszorult, most ismét növekedés jelei látszanak.