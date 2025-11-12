Halálos szuperbaktérium terjedhet Ukrajnából Európába – az orvosok már most riadót fújnak

Európát egy új, antibiotikumoknak ellenálló „szuperbaktérium” fenyegeti, amelyet ukrán katonáknál azonosítottak – figyelmeztetett november 12-én Henry Skinner, az AMR Action Fund vezérigazgatója.

Halálos szuperbaktérium terjedhet Ukrajnából Európába

Fotó: AFP

Szuperbaktérium: Ukrajnából indulhat el az új járványhullám

„Miközben ezek a fertőzések már most is súlyos károkat okoznak Ukrajnában, terjedésük egyre nagyobb fenyegetést jelent az európai egészségügyi rendszerekre, messze a frontvonalon túl is” – idézte Skinner szavait az Innovation News Network portál.

Cikkében Skinner az ukrajnai Szumi Állami Egyetem kutatására hivatkozott, amely kimutatta: a sebesült ukrán katonák 85 százaléka olyan fertőzésekkel küzd, amelyek számos antibiotikummal szemben ellenállónak bizonyultak.

A leggyakoribb kórokozó az Acinetobacter baumannii, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is kritikus fenyegetésként tart számon – tette hozzá.

Korábban, november 11-én a The Telegraph arról számolt be, hogy az ukrán hadseregben gázüszkösödés-járvány tört ki. Katonai orvosok szerint a betegség a hosszan elhúzódó harcok és a sebesültek evakuálásának nehézségei miatt terjed rohamosan.