Szupergomba: a hagyományos kezelésekre alig reagál, viszont egyre gyorsabban terjed

A szupergomba-fertőzés – amely főként a lágyéktájon, a combon és a farpofákon okoz erős, vörös, viszkető kiütéseket – rendkívül makacs. Hagyományos kezelésekre alig reagál, sok beteg kórházi, hónapokig tartó terápiára szorul. A szakértők szerint emiatt nemcsak fizikailag kellemetlen, hanem komoly társadalmi elszigetelődést is okozhat – írja a The Sun.

A szupergomba a hagyományos kezelésekre alig reagál (illusztráció)

Szupergomba fenyegeti a briteket

A friss adatok szerint a T. indotineae családokon belül is könnyen terjed, hiszen törölközőkön, ruhákon, ágyneműn is megtapad. A brit esetek többsége jelenleg dél-ázsiai származású embereknél fordul elő, de a kutatók úgy vélik, hamarosan szélesebb körben is elterjedhet.

A WHO már 2022-ben felvette a gombát a 19 kiemelten figyelt kórokozó listájára, miután több gombafaj – köztük a kórházi fertőzések miatt rettegett Candida auris – egyre ellenállóbbá válik a kezelésekkel szemben.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gombás fertőzések világszerte egyre nagyobb népegészségügyi kihívást jelentenek, miközben kevés új gyógyszer áll rendelkezésre.

Vírus a gombában

A közelmúltban meglepő eredményre jutott egy kutatás: az emberre is veszélyes Aspergillus fumigatus gombában egy vírus rejtőzik. Ez az együttműködés jelentősen fokozza a gomba pusztító erejét, ám a vírus célzott kiiktatása áttörést hozhat a halálos gombafertőzés kezelésében.

Influenza ellen

Egy új tanulmány szerint a gomba az influenza ellen is hatásos lehet.








