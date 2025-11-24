Hírlevél

Szupergomba: a hagyományos kezelésekre alig reagál, viszont egyre gyorsabban terjed

A szakértők szerint aggasztó tempóban terjed egy korábban ritka „szupergomba” az Egyesült Királyságban. A trichophyton indotineae nevű gombafaj három év alatt közel ötszörösére növelte az esetszámokat, és már több száz britet érint.
A szupergomba-fertőzés – amely főként a lágyéktájon, a combon és a farpofákon okoz erős, vörös, viszkető kiütéseket – rendkívül makacs. Hagyományos kezelésekre alig reagál, sok beteg kórházi, hónapokig tartó terápiára szorul. A szakértők szerint emiatt nemcsak fizikailag kellemetlen, hanem komoly társadalmi elszigetelődést is okozhat – írja a The Sun.

Szupergomba fenyegeti a briteket 

A friss adatok szerint a T. indotineae családokon belül is könnyen terjed, hiszen törölközőkön, ruhákon, ágyneműn is megtapad. A brit esetek többsége jelenleg dél-ázsiai származású embereknél fordul elő, de a kutatók úgy vélik, hamarosan szélesebb körben is elterjedhet.

A WHO már 2022-ben felvette a gombát a 19 kiemelten figyelt kórokozó listájára, miután több gombafaj – köztük a kórházi fertőzések miatt rettegett Candida auris – egyre ellenállóbbá válik a kezelésekkel szemben.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gombás fertőzések világszerte egyre nagyobb népegészségügyi kihívást jelentenek, miközben kevés új gyógyszer áll rendelkezésre.

A közelmúltban meglepő eredményre jutott egy kutatás: az emberre is veszélyes Aspergillus fumigatus gombában egy vírus rejtőzik. Ez az együttműködés jelentősen fokozza a gomba pusztító erejét, ám a vírus célzott kiiktatása áttörést hozhat a halálos gombafertőzés kezelésében.

Egy új tanulmány szerint a gomba az influenza ellen is hatásos lehet.


 


 

 

