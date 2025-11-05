Szuperhold ragyog ma felettünk! Mutatjuk a legszebb fotókat!

A szuperhold azt jelenti, hogy a Föld-Hold távolság az átlagosnál mintegy tíz százalékkal kisebb, így a Hold látványosan nagyobb és fényesebb lesz az égen.
A szuperhold a léleknek is ünnep
A szuperholdas éjszakákon az égbolt vakítóan ragyog, inspirálva csillagászokat, fotósokat és romantikus lelkeket egyaránt. A látvány nemcsak a szemnek, hanem a léleknek is ünnep: a természet csúcspontját, a kiteljesedést és az új ciklusra való felkészülést jelképezi.
A tudatot is beragyogja
A szuperhold közeledtével ismét előtérbe kerül a varázslatos égitest körüli misztérium és mély, évezredeken átnyúló spirituális szimbolika. A telihold nem csupán égi látványosság, hanem a beteljesedés, a termékenység és az aratás jelképe is. A holdfény nemcsak az eget, hanem a tudatot is beragyogja. Szuperhold 2025: lenyűgöző képek a világ minden tájáról.