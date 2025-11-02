Celebbotrányokat és politikai feszültségeket hoz magával a szuperhold

A szuperhold hatásai évszázadok óta foglalkoztatják az emberiséget. Az asztrológiai hagyomány szerint, amikor a Hold közelebb kerül a Földhöz, nemcsak az óceánok áramlása, de az emberi érzelmek, sőt, a történelem sodrása is megváltozhat.

Szuperhold az Ébál-hegy mögött

Fotó: Jaafar ASHTIYEH / AFP / Jaafar ASHTIYEH / AFP

Égbolt és hatalom – hogyan formálhatja a Szuperhold a geopolitikát?

A történelem során az égi jelenségek mindig különös jelentőséggel bírtak a hatalom emberei számára. A régi uralkodók és hadvezérek gyakran a csillagokból olvasták ki döntéseik sorsát: mikor indítsanak háborút, mikor kössenek békét. Hérodotosz szerint Kr. e. 585-ben egy napfogyatkozás vetett véget a médek és a lüdök csatájának – a katonák isteni jelként értelmezték a hirtelen sötétséget. Az asztrológia és a horoszkóp sokáig meghatározta a diplomácia ritmusát: a tudat és az érzelem összefonódott a hatalommal – olvasható egy tanulmányban, ami a Dél-dániai egyetem oldalán jelent meg.

Szuperhold Kínában

Fotó: Su Qiaojiang / Xinhua via AFP / Su Qiaojiang / Xinhua via AFP

Ma már más eszközök mérik a világ feszültségeit – adatmodellek, algoritmusok, előrejelző rendszerek –, de a cél ugyanaz maradt: megérteni, mikor borul ki az egyensúly. A szuperhold hatásai most is metaforikusan hatnak: sokan úgy vélik, ilyenkor a válságok, politikai konfliktusok és országok közti feszültségek – mint az orosz-ukrán háború – könnyebben eszkalálódhatnak. A diplomácia érzékenyebbé válhat, a vezetők impulzívabb döntéseket hozhatnak, a közvélemény pedig gyorsabban reagálhat minden új hírre.

Szuperhold New Yorkban

Fotó: Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP / Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP

Asztrológia a sztár és celebvilágban

A szuperhold hatásai nemcsak a kormányzati termekben, hanem a celebvilág reflektorfényeiben is érződhetnek. Az égbolt eseményei sokak szerint felerősítik az érzelmeket, a sztárok és hírességek ilyenkor nagyobb figyelmet, de gyakran nagyobb botrányt is kapnak. A hír-, divat- és szórakoztatóipar különösen érzékeny erre a kozmikus hullámzásra: egyetlen rossz mondat, egy impulzív poszt, egy elcsúszott gesztus is globális visszhangot kaphat. Asztrológusok szerint az ilyenkor tapasztalható „energiakitörés” a kreativitást is fokozhatja, de ugyanígy érzelmi kibillenéseket is okozhat – írja a The Independent.