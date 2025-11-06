Szuperhold 2025-ben – lenyűgöző látvány a Föld egén

A szuperhold jelensége akkor következik be, amikor a Hold pályája a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban halad, és ez egybeesik a telihold idejével. Ilyenkor kísérőnk akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik a megszokottnál.
Mitől különleges a szuperhold?
A csillagászat számára is különleges esemény, mégis a látvány annyira lenyűgöző, hogy világszerte fotósok és megfigyelők millióit inspirálja. A mostani égi látványosság is azt bizonyítja, miért vált a szuperhold az egyik legnépszerűbb égi jelenséggé.
A szuperhold során a Hold optikailag nagyobbnak és fényesebbnek tűnik, mivel a Föld és a kísérő égitest közötti távolság minimálisra csökken. A perigeum idején készült képek gyakran lenyűgöző kontrasztokat mutatnak: a városi fényekkel és földi tájelemekkel együtt a látvány szinte irreális. Ez az égi jelenség sokak szerint az év legszebb természetes fénymutatványa.
Miért tűnik nagyobbnak a Hold?
Amikor a Hold a horizont közelében kel fel, és a szemlélő a földi épületekhez viszonyítja, az agyunk hajlamos túlbecsülni a méretét – ezt nevezik „Hold-illúziónak”. A szuperhold idején ez az optikai hatás fokozódik, és a fényerő különösen erős árnyékokat vet a tájra. A csillagászat szerint a különbség szabad szemmel is jól érzékelhető, még ha a tudományos jelentősége kisebb is.