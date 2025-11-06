Szuperhold 2025-ben – lenyűgöző látvány a Föld egén

A szuperhold jelensége akkor következik be, amikor a Hold pályája a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban halad, és ez egybeesik a telihold idejével. Ilyenkor kísérőnk akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik a megszokottnál.

A szuperhold Magyarországon

Fotó: SOPA Images / LightRocket

Mitől különleges a szuperhold?

A csillagászat számára is különleges esemény, mégis a látvány annyira lenyűgöző, hogy világszerte fotósok és megfigyelők millióit inspirálja. A mostani égi látványosság is azt bizonyítja, miért vált a szuperhold az egyik legnépszerűbb égi jelenséggé.

Krakkó, Lengyelország

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

A szuperhold során a Hold optikailag nagyobbnak és fényesebbnek tűnik, mivel a Föld és a kísérő égitest közötti távolság minimálisra csökken. A perigeum idején készült képek gyakran lenyűgöző kontrasztokat mutatnak: a városi fényekkel és földi tájelemekkel együtt a látvány szinte irreális. Ez az égi jelenség sokak szerint az év legszebb természetes fénymutatványa.

