Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin kiadta a nukleáris parancsot, elszabadult a hisztéria a Nyugaton

szuperhold

Szuperhold 2025-ben – lenyűgöző látvány a Föld egén

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van egy látványos égi jelenség, amikor a Hold a Föld legközelebbi pontján halad el, és éppen telihold van, a megszokottnál fényesebb és nagyobb korong ragyog az égen. A szuperhold nem hivatalos csillagászati fogalom, mégis az egyik leglátványosabb égi jelenségként tartják számon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szuperholdteliholdHoldFöld

A szuperhold jelensége akkor következik be, amikor a Hold pályája a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban halad, és ez egybeesik a telihold idejével. Ilyenkor kísérőnk akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik a megszokottnál.

A szuperhold Magyarországon
A szuperhold Magyarországon
Fotó: SOPA Images / LightRocket

 

Mitől különleges a szuperhold?

A csillagászat számára is különleges esemény, mégis a látvány annyira lenyűgöző, hogy világszerte fotósok és megfigyelők millióit inspirálja. A mostani égi látványosság is azt bizonyítja, miért vált a szuperhold az egyik legnépszerűbb égi jelenséggé.

The Beaver Moon rises behind urban neighbourhood as the sun sets in Krakow, Poland on November 4, 2025. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto) (Photo by Dominika Zarzycka / NurPhoto via AFP)
Krakkó, Lengyelország
Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

A szuperhold során a Hold optikailag nagyobbnak és fényesebbnek tűnik, mivel a Föld és a kísérő égitest közötti távolság minimálisra csökken. A perigeum idején készült képek gyakran lenyűgöző kontrasztokat mutatnak: a városi fényekkel és földi tájelemekkel együtt a látvány szinte irreális. Ez az égi jelenség sokak szerint az év legszebb természetes fénymutatványa.

A képre kattintva látványos Galéria nyílik:

Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod, Wizz Air
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Szuperhold, telihod
Galéria: Szuperhold 2025: lenyűgöző képek a világ minden tájáról
1/31
Hannover, Alsó-Szászország

Miért tűnik nagyobbnak a Hold?

Amikor a Hold a horizont közelében kel fel, és a szemlélő a földi épületekhez viszonyítja, az agyunk hajlamos túlbecsülni a méretét – ezt nevezik „Hold-illúziónak”. A szuperhold idején ez az optikai hatás fokozódik, és a fényerő különösen erős árnyékokat vet a tájra. A csillagászat szerint a különbség szabad szemmel is jól érzékelhető, még ha a tudományos jelentősége kisebb is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!