A világ legnagyobb fából készült szuperjachtja most eladó

Az Afra névre keresztelt hajó nem csupán a világ legnagyobb szuperjachtja, amely fából készült, hanem egy valódi mestermű, ami újradefiniálja a tengeri luxus fogalmát. A 2020-ban épült, 50 méter hosszú jacht fényes teakburkolatával, olasz belső dizájnjával és lélegzetelállító kényelmével minden tekintetet magára vonz – írja a TheSun.

A világ legnagyobb szuperjachtja, az Afra — teakfából készült luxushajó Dubajban. Fotó:Bush and Noble

A hajón hat kabin található, amelyek akár 12 vendég számára biztosítanak álomszerű körülményeket. A személyzet öt tagja külön kabinokban pihenhet, míg a kapitány saját lakosztállyal rendelkezik.

A szuperjacht belseje maga a luxus: mozi, két master kabin és panorámás fedélzet

A fedélzeten minden megtalálható, amire egy multimilliomos vágyhat — mozi, tágas kültéri pihenőhelyek és dupla lépcsős lejárat a vízhez. A szuperjacht szívét két 1678 lóerős Caterpillar motor hajtja, amellyel akár 18 csomós sebességet is elér.

A szuperjacht jelenleg Dubajban várja új tulajdonosát, az ára pedig 8 995 000 dollár (mintegy 3,33 milliárd forint), ami egymillióval kevesebb az eredetinél.

