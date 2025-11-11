Hírlevél

szupertájfun

Embereket ölt, házakat szakított szét a szupertájfun – videó

Alig néhány nappal azután, hogy egy pusztító vihar több mint kétszáz ember életét követelte, újabb szupertájfun csapott le a Fülöp-szigetekre. A Fung-wong nevű szupertájfun legalább hat ember halálát okozta, és hatalmas pusztítást hagyott maga után.
A helyiek által Uwannak nevezett szupertájfun heves esőzésekkel, áradásokkal és földcsuszamlásokkal sújtotta az országot, több tartományban teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. A hatóságok szerint több mint 1,4 millió embert kellett kitelepíteni, mielőtt a vihar partot ért volna – jelentette a BBC

A szupertájfun áradásokkal is sújtotta a helyieket, akiket csónakkal menekítettek ki – Fotó: JOHN DIMAIN / AFP
A szupertájfun áradásokkal is sújtotta a helyieket, akiket csónakkal menekítettek ki
Fotó: JOHN DIMAIN / AFP

Házakat szakított szét a szupertájfun

A Fung-wong vasárnap este csapott le Luzon szigetén, Aurora tartományban, óránként 185 kilométeres széllel, és 230 km/órás széllökésekkel. A meteorológiai szolgálat már napokkal korábban figyelmeztetett „életveszélyes vihardagályokra és rendkívül erős szélre”.

A vihar ezután fokozatosan gyengült, és tajfunná minősítették vissza, miközben továbbhaladt Tajvan felé, ahol már több mint 3000 embert evakuáltak elővigyázatosságból.

A legsúlyosabban érintett területek között van Cabanatuan városa, ahol a BBC tudósítói szerint sokan próbálták menteni a bútoraikat és háziállataikat, miközben a vízszint folyamatosan emelkedett.

Tudtuk, hogy jön, ezért kivágtuk a fákat a ház körül. Amikor a szél és az eső elérte a csúcspontját, tízen összezárkóztunk egy kis szobában, és egész nap imádkoztunk, hogy a ház kibírja. Végül a házuk tetejének egy része leszakadt”

– mesélte Mercidita Adriano, helyi lakos. 

A hatóságok szerint több mint 4100 otthon rongálódott meg, közülük sok teljesen megsemmisült. Bár a vízszint kedd reggelre apadni kezdett, az ország több része még mindig víz alatt van.

Már a Kalmaegi is pusztított 

A Fung-wong mindössze néhány nappal követte a Kalmaegi nevű tájfunt, amely szintén súlyos károkat okozott és több tízezer embert tett hajléktalanná. Szeptemberben pedig 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a Cebu tartományt.

A Vöröskereszt és a Vörösfélhold Nemzetközi Szövetsége szerint a katasztrófák sorozata „nem tekinthető rutinszerűnek”.

Ez ébresztő jel, hogy a klímaváltozás és a szeizmikus kockázatok egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a sérülékeny országokra. Azonnali segítségre van szükség, hogy megakadályozzuk a további emberéletek elvesztését és támogassuk a helyreállítást”

 – áll a szervezet vasárnapi közleményében.

A Fülöp-szigetek a világ egyik legsérülékenyebb országa a tájfunokkal szemben, a Fung-wong volt az idei 21. vihar, amely elérte az országot.

 

