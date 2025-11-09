A pokol kapui kinyíltak: közel egymillió embernek kell menekülnie

A szupertájfun jelenleg óránkénti 185 kilométeres sebességgel halad a Csendes-óceán felől, és várhatóan vasárnap éjjel vagy hétfő hajnalban éri el a Fülöp-szigetek partvidékét. A Fung-wong nevű vihar 1600 kilométer széles eső- és szélsávjával a szigetcsoport kétharmadát érintheti, beleértve a fővárost, Manilát is. Sok térségben már most megszűnt az áramellátás, és több mint 30 millió ember van közvetlen veszélyben.

A Fung-wong szupertájfun közeledése előtt kiürített tengerparti terület a Fülöp-szigeteken Fotó: HANDOUT / FACEBOOK/UGC/COURTESY OF FACEBOOK

A védelmi minisztérium és a katasztrófavédelem szoros együttműködésben koordinálja az evakuálásokat. Gilberto Teodoro védelmi miniszter szerint a Fung-wong szupertájfun hatása az ország középső és északi tartományait is sújthatja — köztük azokat a régiókat, amelyeket nemrég egy másik tájfun pusztított el, több mint 220 halálos áldozatot hagyva maga után.

