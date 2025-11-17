Ön bevenné ezt a kínai tablettát, hogy 150 évig éljen?

Elsőre nagyon fantasztikumnak tűnik, hogy van olyan tabletta, amely meghosszabbítja az életünket, amivel akár 150 évig elélhetünk.

Milliók vágynak majd rá, kérdés, mikorra lesz römegesen elérhető a kínai csodatabletta

Mondhatnánk, ez sci-fi, de a tudomány afelé halad, hogy ez valósággá váljon. A téma úgy került napirendre, hogy szeptemberében két világhatalom, Kína és Oroszország vezetői, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin arról is beszélgettek a találkozásukkor, hogy szuper lenne 150 évig vagy még tovább élni. Egy kínai startup számára ez nem fantazmagória, a cégnél előrehaladott kutatásokat végeznek – írja a New York Times.

Ez a tabletta megállítja az öregedést

A Lonvi Biosciences nevű szencseni vállalatnál már azt állítják, hogy tudják is, hogyan valósítsák ezt meg. Elkészítették ugyanis egy olyan tabletta tervét, amely megállítja az öregedést. Jól hangzik, ugye? De azért sajnos még nem tartunk ott, hogy a Temuról rendelhessünk.

Mi az öregedés oka?

Az öregedés egyik fő oka a telomerek rövidülése és a sejtek energiatermelő központjainak, a mitokondriumoknak a károsodása. Ez persze sokaknak nem mond semmit, de lényeg, az új készítmény olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek megállítják a telomerek rövidülését, serkentik az autofágiát – vagyis a sérült sejtek eltávolítását –, és optimalizálják az energiafelhasználást.

Ez nem csupán hosszabb életet ígér – állítják a kínaiak –, hanem jobb életminőséget is: nem 120 évesen ágyhoz kötve, hanem aktívan, egészségesen, akár új karriert kezdve százévesen. A cél nem a halhatatlanság, hanem az öregedés lassítása úgy, hogy a betegségek kockázata csökkenjen.

A kutatók szerint a jövőben nem csak tovább élhetünk, hanem teljes értékű életet élhetünk – olyan életet, amelyben a biológiai kor nem korlátozza a lehetőségeinket.

Sokakban felmerül a kérdés, ki és hogyan juthat hozzá a tablettához? Nos, erre azért még várnunk kell. A cég szerint 10-15 éven belül megjelenhetnek az első generációs készítmények.

Az ár kezdetben magas lesz, de hosszú távon tömegesen elérhetővé válhat a pirula.

