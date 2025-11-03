Pánik a Fülöp-szigeteken: jön a pusztító tájfun!

Hírlevél

A Fülöp-szigetek keleti partvidékén hétfőn megkezdődött a tömeges kitelepítés. A tájfun miatt több mint hetvenezer ember hagyta el otthonát, miközben a hatóságok súlyos esőkre és szélviharra figyelmeztetnek. A Kalmaegi nevű trópusi ciklon óránkénti 150 kilométeres széllökésekkel közelít a szárazföld felé.
Több tízezer embert költöztettek át ideiglenesen biztonságos területre a Fülöp-szigetek keleti részén egy közelítő tájfun miatt hétfőn.

tájfun
Evakuálás a Fülöp-szigeteken a közelgő tájfun miatt
Fotó: HANDOUT / PHILIPPINE COAST GUARD-EASTERN S

Tájfun miatt evakuáltak a Fülöp-szigeteken

A hatóságok heves esőzésre és nagy erejű viharra figyelmeztetnek. A Csendes-óceán felől érkező Kalmaegi tájfun Guiuan várostól 235 kilométerre keletre óránkénti 150 kilométeres sebességű széllökésekkel tartott a szárazföld irányába. Az előrejelzések szerint még tovább fog erősödni, és a nap folyamán éri el a várost és a környező településeket. Guiuan, Mercedes és Salcedo városokból több mint 70 ezer embert evakuáltak, a halászoknak megtiltották, hogy kihajózzanak.

A tájfun éjszaka nyugat felé halad majd tovább, és eléri az ország középső területeit, köztük Cebu szigetét is, ahol még mindig folynak a helyreállítási munkálatok a szeptember végi nagy erejű földrengés után.

Guiuan városnál 2013 novemberében is partot ért egy pusztító tájfun. A Haiyan nevű trópusi ciklon a Fülöp-szigetek középső térsége felé haladt tovább, és hatalmas károkat okozott. Akkor több mint 7300 ember meghalt, és számos település teljesen romba dőlt. Több mint négymillió ember vált földönfutóvá a délkelet-ázsiai ország egyik legszegényebb régiójában.

