Apokaliptikus pusztítás: több tucat halottat hagyott maga után a tájfun

A Fülöp-szigeteket elérő Kalmaegi tájfun az utóbbi évek egyik legsúlyosabb természeti csapása volt. Több mint 180 kilométer/órás széllökésekkel érkezett, fákat csavart ki, házakat rombolt le, és egész falvakat döntött a földdel egyenlővé. A hatóságok szerint több ezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a mentőcsapatok az áradások és a sártengerré vált utcák között próbálnak segítséget nyújtani a túlélőknek.

A tájfun pusztításának nyomai a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban

Fotó: Juanito Espinosa / MTI/EPA

A tájfun pusztítása és emberi veszteség

A pusztító tájfun vad és kíméletlen tombolása után a Fülöp-szigetek több tartományában teljes települések tűntek el a föld színéről. A legnagyobb pusztítás Cebuban történt, ahol házak omlottak össze, utak váltak járhatatlanná, és elektromos hálózatok szakadtak meg. A halottak száma 66-ra emelkedett, köztük volt hat katona is, akik halálos balesetet szenvedtek, miközben segélyszállítmányokat szállítottak.

A mentőegység tagja mentik ki a lakosságot a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban

Fotó: HANDOUT / Philippine Coast Guard (PCG)

A katasztrófavédelmi ügynökség további 26 eltűntet és legalább tíz sérültet tart nyilván. A városok utcáit törmelék, felborult járművek és sártenger borítja. Sok helyen még mindig nincs áram, és az ivóvízellátás is akadozik.

