Apokaliptikus pusztítás: több tucat halottat hagyott maga után a tájfun

A Fülöp-szigeteket elérő Kalmaegi tájfun az utóbbi évek egyik legsúlyosabb természeti csapása volt. Több mint 180 kilométer/órás széllökésekkel érkezett, fákat csavart ki, házakat rombolt le, és egész falvakat döntött a földdel egyenlővé. A hatóságok szerint több ezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a mentőcsapatok az áradások és a sártengerré vált utcák között próbálnak segítséget nyújtani a túlélőknek.
A tájfun pusztítása és emberi veszteség
A pusztító tájfun vad és kíméletlen tombolása után a Fülöp-szigetek több tartományában teljes települések tűntek el a föld színéről. A legnagyobb pusztítás Cebuban történt, ahol házak omlottak össze, utak váltak járhatatlanná, és elektromos hálózatok szakadtak meg. A halottak száma 66-ra emelkedett, köztük volt hat katona is, akik halálos balesetet szenvedtek, miközben segélyszállítmányokat szállítottak.
A katasztrófavédelmi ügynökség további 26 eltűntet és legalább tíz sérültet tart nyilván. A városok utcáit törmelék, felborult járművek és sártenger borítja. Sok helyen még mindig nincs áram, és az ivóvízellátás is akadozik.
A Fülöp-szigetek kormánya több mint 200 000 embert evakuált a Visayas-régióban, hogy csökkentse a további veszélyt. A tájfun Vietnam felé halad tovább, de a helyiek számára a következmények hosszú ideig érződnek majd. A Kalmaegi tájfun pusztítása emlékeztet arra, milyen törékeny az élet a természeti csapások sújtotta térségekben – számolt be a Reuters.
Trópusi vihar csapott le a Fülöp-szigetekre
Elképesztő pusztításokat végzett a Kalmaegi tájfun a délkelet-ázsiai országban. A Fülöp-szigetek területén pusztító brutális méretű tájfunról több kép és videó is készült. A több mint 180 kilométer/órás széllökésekkel érkező vihar egész településeket döntött romba, és hatalmas mennyiségű csapadékot zúdított a térségre.