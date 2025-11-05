Apokaliptikus pusztítás: több tucat halottat hagyott maga után a tájfun

Hírlevél

A Kalmaegi vasárnap este csapott le a Fülöp-szigetek keleti partvidékére, és hatalmas pusztítást végzett. A tájfun a becslések szerint legalább 66 ember halálát okozta, több ezer lakos pedig elveszítette otthonát a katasztrófa következtében. A pusztító tájfun Vietnám felé halad.
tájfunFülöp-szigetekáradásvihar

A Fülöp-szigeteket elérő Kalmaegi tájfun az utóbbi évek egyik legsúlyosabb természeti csapása volt. Több mint 180 kilométer/órás széllökésekkel érkezett, fákat csavart ki, házakat rombolt le, és egész falvakat döntött a földdel egyenlővé. A hatóságok szerint több ezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a mentőcsapatok az áradások és a sártengerré vált utcák között próbálnak segítséget nyújtani a túlélőknek.

A tájfun pusztításának nyomai a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban
A tájfun pusztításának nyomai a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban
Fotó: Juanito Espinosa / MTI/EPA

A tájfun pusztítása és emberi veszteség

A pusztító tájfun vad és kíméletlen tombolása után a Fülöp-szigetek több tartományában teljes települések tűntek el a föld színéről. A legnagyobb pusztítás Cebuban történt, ahol házak omlottak össze, utak váltak járhatatlanná, és elektromos hálózatok szakadtak meg. A halottak száma 66-ra emelkedett, köztük volt hat katona is, akik halálos balesetet szenvedtek, miközben segélyszállítmányokat szállítottak.

This handout photo taken and released on November 4, 2025 by the Philippine Coast Guard (PCG) shows coast guard personnel evacuating people from their flooded homes following heavy rains brought about by Typhoon Kalmaegi in Cebu province, central Philippines. Residents sought refuge on rooftops and cars floated through flooded streets on November 4 as Typhoon Kalmaegi battered the central Philippines, leaving at least two people dead. (Photo by Handout / Philippine Coast Guard (PCG) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PHILIPPINE COAST GUARD (PCG)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A mentőegység tagja mentik ki a lakosságot a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban
Fotó: HANDOUT / Philippine Coast Guard (PCG)

A katasztrófavédelmi ügynökség további 26 eltűntet és legalább tíz sérültet tart nyilván. A városok utcáit törmelék, felborult járművek és sártenger borítja. Sok helyen még mindig nincs áram, és az ivóvízellátás is akadozik.

Vízben gázolnak a mentőegység tagjai egymásra torlódott autók mellett a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban

A Fülöp-szigetek kormánya több mint 200 000 embert evakuált a Visayas-régióban, hogy csökkentse a további veszélyt. A tájfun Vietnam felé halad tovább, de a helyiek számára a következmények hosszú ideig érződnek majd. A Kalmaegi tájfun pusztítása emlékeztet arra, milyen törékeny az élet a természeti csapások sújtotta térségekben – számolt be a Reuters.

Trópusi vihar csapott le a Fülöp-szigetekre

Elképesztő pusztításokat végzett a Kalmaegi tájfun a délkelet-ázsiai országban. A Fülöp-szigetek területén pusztító brutális méretű tájfunról több kép és videó is készült. A több mint 180 kilométer/órás széllökésekkel érkező vihar egész településeket döntött romba, és hatalmas mennyiségű csapadékot zúdított a térségre.

