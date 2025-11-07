Újabb országra csapott le a gyilkos tájfun – megrázó videók

A Kalmaegi tájfun, amely csütörtök óta dúl Vietnámban, öt halálos áldozatot követelt a dél-kelet-ázsiai országban, miután előzőleg 188 embert halt meg a szélsőséges időjárás következtében a Fülöp-szigeteken - derült ki pénteki hivatalos jelentésekből.
Vietnámban tombolt a pusztító Kalmaegi tájfun
Vietnamban öt halálesetet regisztráltak Quang Ngai, Gia Lai és Dak Lak tartományokban, az ország középső részén - jelentette be a környezetvédelmi minisztérium, amely hét sérültről is beszámolt.
Legalább 57 ház dőlt össze Gia Lai-ban és a szomszédos Dak Lak tartományban, és csaknem 3 ezer épületnek a tetőzete leszakadt vagy megrongálódott - közölte a minisztérium, amely szerint 11 hajó is elsüllyedt.
Gia Lai-ban egy híd dőlt össze az áradás miatt.
Honnan indult, és merre tart a tájfun?
A tájfun a Fülöp-szigeteken indult, ahol a legtöbb halálos áldozatot okozta. Jelenleg Kambodzsa és Laosz felé tart a súlyos természeti csapás. A következő érintett ország várhatóan Kambodzsa. A károk nagy része kidőlt fák, leszakadt tetők, elöntött területek, sárlavinák és villámárvizek formájában jelentkezett – írja a BBC.
Legalább 188 ember meghalt a Fülöp-szigeteken, és több tízezer embert evakuáltak, különösen a középső területekről, köztük a sűrűn lakott és turisztikai központként ismert Cebu szigetéről, ahol autókat sodort végig az ár.
A Kalmaegi a Fülöp-szigetekről érkezett, ahol súlyos áradásokat okozott az ország középső részén, különösen a sűrűn lakott Cebu tartományban. A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 188 ember halt meg és 135 eltűnt.