Újabb országra csapott le a gyilkos tájfun – megrázó videók

A Kalmaegi tájfun, amely csütörtök óta dúl Vietnámban, öt halálos áldozatot követelt a dél-kelet-ázsiai országban, miután előzőleg 188 embert halt meg a szélsőséges időjárás következtében a Fülöp-szigeteken - derült ki pénteki hivatalos jelentésekből.

Két gyermek gyűjti össze a Kalmaegi tájfun által partra sodort kókuszdiókat Mayorga városában (Fülöp-szigetek)

Fotó: FRANCIS CADAVIS / AFP

Vietnámban tombolt a pusztító Kalmaegi tájfun

Vietnamban öt halálesetet regisztráltak Quang Ngai, Gia Lai és Dak Lak tartományokban, az ország középső részén - jelentette be a környezetvédelmi minisztérium, amely hét sérültről is beszámolt.

Legalább 57 ház dőlt össze Gia Lai-ban és a szomszédos Dak Lak tartományban, és csaknem 3 ezer épületnek a tetőzete leszakadt vagy megrongálódott - közölte a minisztérium, amely szerint 11 hajó is elsüllyedt.

A tájfun pusztítása ellenére az élet visszatér a megszokott kerékvágásba Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

Gia Lai-ban egy híd dőlt össze az áradás miatt.

This is in Quy Nhon, Gia Lai province, hours before Typhoon Kalmaegi made landfall in Vietnam today 👀💨



📹 Tien Loi pic.twitter.com/ONggF4ZTUh — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 6, 2025

Honnan indult, és merre tart a tájfun?

A tájfun a Fülöp-szigeteken indult, ahol a legtöbb halálos áldozatot okozta. Jelenleg Kambodzsa és Laosz felé tart a súlyos természeti csapás. A következő érintett ország várhatóan Kambodzsa. A károk nagy része kidőlt fák, leszakadt tetők, elöntött területek, sárlavinák és villámárvizek formájában jelentkezett – írja a BBC.

A nehéz időkben mindig jól jön egy társ, és utat tör magának az élet Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

Legalább 188 ember meghalt a Fülöp-szigeteken, és több tízezer embert evakuáltak, különösen a középső területekről, köztük a sűrűn lakott és turisztikai központként ismert Cebu szigetéről, ahol autókat sodort végig az ár.

A Kalmaegi a Fülöp-szigetekről érkezett, ahol súlyos áradásokat okozott az ország középső részén, különösen a sűrűn lakott Cebu tartományban. A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 188 ember halt meg és 135 eltűnt.