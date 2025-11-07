Hírlevél

tájfun

Újabb országra csapott le a gyilkos tájfun – megrázó videók

Nincs kegyelem! A Fülöp-szigeteki pusztítás után újabb áldozatai vannak a Kalmaegi tájfunnak. Ezúttal Vietnám békés nemzetét vette célba. Szétroncsolt életek, összedőlő épületek és tengernyi kár jár a dühöngő természeti csapás nyomában.
A Kalmaegi tájfun, amely csütörtök óta dúl Vietnámban, öt halálos áldozatot követelt a dél-kelet-ázsiai országban, miután előzőleg 188 embert halt meg a szélsőséges időjárás következtében a Fülöp-szigeteken - derült ki pénteki hivatalos jelentésekből.

tájfun, kalmaegi, Two children gather coconuts washed ashore by of Typhoon Kalmaegi in Mayorga town, Leyte province on November 4, 2025. At least five people have been killed and hundreds of thousands displaced as rains driven by Typhoon Kalmaegi flooded swathes of the central Philippines on November 4. (Photo by FRANCIS CADAVIS / AFP)
Két gyermek gyűjti össze a Kalmaegi tájfun által partra sodort kókuszdiókat Mayorga városában (Fülöp-szigetek)
Fotó: FRANCIS CADAVIS / AFP

Vietnámban tombolt a pusztító Kalmaegi tájfun

Vietnamban öt halálesetet regisztráltak Quang Ngai, Gia Lai és Dak Lak tartományokban, az ország középső részén - jelentette be a környezetvédelmi minisztérium, amely hét sérültről is beszámolt.

Legalább 57 ház dőlt össze Gia Lai-ban és a szomszédos Dak Lak tartományban, és csaknem 3 ezer épületnek a tetőzete leszakadt vagy megrongálódott - közölte a minisztérium, amely szerint 11 hajó is elsüllyedt.

A man jogs past debris left on Quy Nhon beach in Gia Lai province, central Vietnam on November 7, 2025, after typhoon Kalmaegi hit the area. Typhoon Kalmaegi swept across Vietnam on November 7, weakening into a tropical storm after claiming at least 188 lives in the Philippines. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)
A tájfun pusztítása ellenére az élet visszatér a megszokott kerékvágásba Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

Gia Lai-ban egy híd dőlt össze az áradás miatt.

Honnan indult, és merre tart a tájfun?

A tájfun a Fülöp-szigeteken indult, ahol a legtöbb halálos áldozatot okozta. Jelenleg Kambodzsa és Laosz felé tart a súlyos természeti csapás. A következő érintett ország várhatóan Kambodzsa. A károk nagy része kidőlt fák, leszakadt tetők, elöntött területek, sárlavinák és villámárvizek formájában jelentkezett – írja a BBC.

A couple holds hands as they walk along a debris-strewn beach in Quy Nhon in Gia Lai province, central Vietnam on November 7, 2025, after typhoon Kalmaegi hit the area. Typhoon Kalmaegi swept across Vietnam early on November 7, weakening into a tropical storm after claiming at least 188 lives in the Philippines. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)
A nehéz időkben mindig jól jön egy társ, és utat tör magának az élet Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

Legalább 188 ember meghalt a Fülöp-szigeteken, és több tízezer embert evakuáltak, különösen a középső területekről, köztük a sűrűn lakott és turisztikai központként ismert Cebu szigetéről, ahol autókat sodort végig az ár.

A Kalmaegi a Fülöp-szigetekről érkezett, ahol súlyos áradásokat okozott az ország középső részén, különösen a sűrűn lakott Cebu tartományban. A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 188 ember halt meg és 135 eltűnt.

 

