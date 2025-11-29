Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fotó

Teljes érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

tartályhajó

Kiderült, ki robbantotta fel az orosz tartályhajókat

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közel egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren pénteken. Mindkét tartályhajó legénysége biztonságban van a török hatóságok közlése szerint. Saját állítása szerint Ukrajna támadta meg tengeri drónokkal a két tartályhajót, amelyeket – mint közölték – Oroszország használt olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tartályhajóoroszdrónukrán

A török tengerészeti hatóságok közlése szerint a gambiai zászló alatt üresen haladó Kairos tartályhajó az orosz Novorosszijszk kikötője felé tartott, amikor kigyulladt a törökországi Kocaeli tartomány partjaitól 45 kilométerre.

Az orosz tartályhajó Novorosszijszk felé tartott – Fotó: X
Az orosz tartályhajó Novorosszijszk felé tartott
Fotó: X

Két tartályhajó is kigyulladt

Csaknem egy órával később a török hatóságok arról számoltak be, hogy egy másik, ugyancsak üresen az oroszországi kőolajfeltöltő terminál irányába hajózó tanker, a Virat is kigyulladt a Fekete-tengeren, 65 kilométerre a török partoktól.

Az előbbi tartályhajó 25 fős és az utóbbi 20 fős legénysége biztonságban van.

Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter szombat reggel azt mondta, hogy a helyszínen lévő mentőalakulatok gyanúja szerint a tartályhajókon a tüzet "külső beavatkozás" okozta. 

Külső beavatkozásként elsőre egy akna, egy rakéta, vagy egy drón juthat eszünkbe, de erről még nincs végleges információ"

 – jegyezte meg a miniszter.

A Habertürk hírtelevízió jelentése szerint a tartályhajókat valószínűleg vízfelszínen haladó drónok támadták meg.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót.

 Videófelvételeken látható, hogy miután eltalálták őket, mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált. Ez súlyos csapást mér majd az orosz olajszállításra

 - közölte az SZBU illetékese.

Az OpenSanctions adatbázisban, amely a szankciók megkerülésében részt vevő személyeket vagy szervezeteket követi nyomon, a két tankert Oroszország „árnyékflottája” részeként tartják számon. A kifejezést azokra a hajókra alkalmazzák, amelyeket Moszkva az ukrajnai inváziója miatt bevezetett szankciók megkerülésére használ.

Az adatbázis szerint az Egyesült Államok januárban tette feketelistára a Viratot, majd utána az Európai Unió, Svájc, az Egyesült Királyság és Kanada is így cselekedett. A Kairos tankert a nyáron tette föl a szankciós listára az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Svájc. Ukrajna szigorúbb nemzetközi intézkedéseket sürget az orosz „árnyékflotta” ellen.

Lángoló tanker az Északi-tengeren

Márciusban kigyulladt a Stena Immaculate olajszállító tartályhajó az Egyesült Királyság partjainál, miután teherhajónak ütközött. 

Vészhelyzetben volt két orosz olajszállító

Még tavaly decemberben heves vihar miatt súlyosan megrongálódott két orosz teherszállító hajó a Kercsi-szoros térségében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!